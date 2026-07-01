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Orson Salazar, muy cómplice con una nueva amiga tras su separación de Paz Vega

El exmarido de Paz Vega es fotografiado en actitud cercana con una mujer en Madrid, ajeno a la deuda millonaria que arrastra con Hacienda

Orson Salazar recupera la sonrisa tras su separación de Paz Vega.

Orson Salazar recupera la sonrisa tras su separación de Paz Vega. / EUROPA PRESS / Europa Press

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En medio del complicado momento personal y familiar que está viviendo tras haber puesto punto final a su matrimonio con Paz Vega después de más de 25 años de amor y tres hijos en común, Orson Salazar ha reaparecido en una céntrica terraza madrileña junto a un grupo de amigos entre los que se una misteriosa mujer con la que se mostró de lo más cómplice.

Después de que la actriz haya roto su silencio en exclusiva en la revista ¡Hola! y haya confesado que ha pasado página tras su ruptura, afirmando rotunda que "lo importante no es que te hayas equivocado, lo importante es cómo te levantas y cómo sigues, y yo me he levantado y sigo caminando", el vezelonano se ha dejado ver con una acompañante desconocida con la que se le veía de lo más relajado y cercano, y con la que intercambió miradas y sonrisas de lo más significativas ajenos al resto del mundo.

Tras varias juntos en la que pudieron reponer fuerzas al mismo tiempo que se pusieron al día sobre sus vidas, Orson y su amiga, junto a otro acompañante, ponían fin a su plan abandonando el lugar en el mismo taxi para dirigirse a otro local de la capital en el que seguir disfrutando de la velada hasta altas horas de la madrugada.

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Una actitud que refleja que al igual que Paz el venezolano está superando a pasos agigantados su separación y disfrutando de su soltería a pesar de la deuda millonaria que arrastra con Hacienda y que habría sido uno de los motivos de su ruptura personal y profesional con la protagonista de 'Lucía y el sexo'.

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