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Los mejores memes del mes de julio ya están aquí: "Julio viene lanzado"

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Meme de Julio Iglesias

Meme de Julio Iglesias / @MemesDeJulio1

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María Rueda

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Con la llegada del mes de julio, aunque eclipsado este año por el Mundial de fútbol, los usuarios de las redes sociales se muestran del todo creativos. ¿El motivo? El nombre que comparte con el famoso cantante Julio Iglesias.

X, Instagram, TokTok... en cualquier espacio vemos al madrileño en diferentes contextos con frases simples pero graciosas. Y triunfan porque detrás de la pantalla hay numerosas personas soltando alguna carcajada que las reenvía. 

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