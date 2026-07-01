Humor
Los mejores memes del mes de julio ya están aquí: "Julio viene lanzado"
El cantante Julio Iglesias protagoniza la mayoría de los chistes de este mes
10 películas de estreno en plataformas que no te puedes perder en julio
Estos son los mejores conciertos de julio en Barcelona
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
María Rueda
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Con la llegada del mes de julio, aunque eclipsado este año por el Mundial de fútbol, los usuarios de las redes sociales se muestran del todo creativos. ¿El motivo? El nombre que comparte con el famoso cantante Julio Iglesias.
X, Instagram, TokTok... en cualquier espacio vemos al madrileño en diferentes contextos con frases simples pero graciosas. Y triunfan porque detrás de la pantalla hay numerosas personas soltando alguna carcajada que las reenvía.
A continuación vemos algunos:
- España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
- Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, va a ser madre junto a Juan Fernández, del grupo de música Marlon
- Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona
- El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para 'inaugurar una nueva era para la física
- El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público
- Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
- Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
- La jueza acuerda hacer una copia del móvil de la viuda de Isak Andic y de los excursionistas que auxiliaron a Jonathan