Teatro
El filántropo estadounidense David Rockefeller Jr., nuevo patrono de honor del Teatro Real
El conocido conservacionista y filántropo neoyorquino se convierte en el primer patrono de honor procedente de la sociedad civil
David Rockefeller Jr., conocido filántropo y conservacionista neoyorquino y miembro de la cuarta generación de la famosa dinastía empresarial, será nuevo patrono de honor del Teatro Real a propuesta de su presidente, Gregorio Marañón, ha informado este miércoles la institución.
La propuesta ha sido apoyada por el Ministerio de Cultura, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y aprobada por unanimidad por el Patronato del Teatro Real.
Rockefeller es el primer patrono de honor del Teatro procedente de la sociedad civil y se une en esa distinción a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y a la exministra Carmen Calvo.
El estadounidense es patrono del Rockefeller Brothers Fund y anteriormente fue presidente de la Fundación Rockefeller. Ha sido dos veces presidente de Rockefeller & Company, que se convirtió en Rockefeller Capital Management en 2018 y en la que ahora es miembro de su Consejo de Administración.
El nuevo patrono de honor es, desde 2015, miembro, junto a su esposa, Susan, del Consejo Internacional del Teatro Real, que celebró su última reunión anual el pasado mes de marzo en Madrid.
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