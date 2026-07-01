Todos los detalles del nuevo amor de Núria Fergó

Las Mamarazzis vuelven una semana más con un repaso a la actualidad del corazón marcado por nuevos romances, rupturas inesperadas y asuntos económicos. El podcast dedica buena parte de su tiempo a comentar la nueva lista de morosos de Hacienda, pero también desvela nuevos detalles sobre la situación sentimental de Núria Fergó, analiza la ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas y aclara qué hay detrás del reciente reencuentro entre Risto Mejide y su expareja Natalia Almarcha.

Bertín Osborne y la lista de morosos

Uno de los asuntos destacados de la semana es la publicación de la nueva lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria, en la que vuelven a aparecer varios rostros conocidos. Entre ellos figuran Isabel Pantoja, Paz Vega, Kiko Matamoros, Patricia Conde o Bertín Osborne.

Precisamente sobre el cantante y presentador, las periodistas aportan una información relevante. Según explicó su amiga y representante, Susana Uribarri, Bertín Osborne abonó toda la deuda que mantenía con Hacienda el pasado 15 de abril, por lo que confía en que su nombre ya no vuelva a aparecer en la próxima actualización de la lista. Incluso mostró el documento que acreditaría el pago, asegurando que el artista liquidó más de un millón de euros entre diferentes obligaciones tributarias pendientes.

Núria Fergó vuelve a enamorarse

La otra protagonista del podcast es el nuevo momento sentimental de Núria Fergó. Según explican Las Mamarazzis, la cantante mantiene una relación con Claudio Bruno, un productor teatral y televisivo italo-argentino muy conocido en el sector y con una larga trayectoria profesional en España. Ambos se habrían conocido trabajando juntos y la relación habría surgido precisamente en ese entorno laboral.

Las periodistas aseguran que Fergó atraviesa un momento especialmente feliz después de la ruptura con Juan Pablo Lauro, expareja de Irene Villa, una relación que incluso llegó a convertirse en un compromiso matrimonial. Ahora, la artista disfruta de unos días de vacaciones junto a Claudio en Italia y, según su entorno, no esperaba volver a enamorarse tan pronto.

Como muestra de lo ilusionada que estaría con esta nueva etapa, las Mamarazzis destacan que la fotografía de perfil de WhatsApp de Núria Fergó es una imagen junto a Claudio Bruno, una señal que interpretan como un reflejo del buen momento que atraviesa la pareja.

La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas

Otro de los temas abordados es la ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas. Después de que inicialmente trascendiera que la separación había sido de mutuo acuerdo y motivada por sus complicadas agendas, nuevas informaciones apuntan a una versión distinta.

Según explican las periodistas citando informaciones difundidas por Adriana Dorronsoro y Sandra Aladro, habría sido Óscar Casas quien decidió poner fin a la relación tras desenamorarse. Las especulaciones cobraron fuerza después de que Ana Mena rompiera a llorar durante un concierto en Valencia, unas imágenes que reavivaron el interés por la ruptura. Las Mamarazzis defienden que afrontar una separación con sinceridad y explicar los motivos es la forma más responsable de cerrar una relación.

Risto Mejide y Natalia Almarcha

El podcast también aborda los rumores sobre una posible reconciliación entre Risto Mejide y Natalia Almarcha, después de que ambos fueran vistos juntos en un hotel de Cuenca. Sin embargo, las periodistas rebajan las expectativas y aseguran que no existe una vuelta sentimental entre ellos.

Según explican, ambos mantienen una buena relación de amistad que se habría reforzado durante el proceso judicial por violencia de género que afectó a la farmacéutica con una expareja. Incluso apuntan que Risto habría estado muy pendiente de ella durante ese complicado episodio. Eso sí, las Mamarazzis no descartan que, si en algún momento hubiera una reconciliación sentimental del presentador, esta pudiera producirse con otra de sus exparejas, Merche Torre, con quien aseguran que existiría una mayor cercanía en la actualidad.

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