Canadá participará en el Festival de Eurovisión 2027, según anunciaron los organizadores el miércoles, extendiendo así el mayor evento musical televisado en directo del mundo a América.

«La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y su nuevo miembro, CBC/Radio-Canada, la emisora pública nacional de Canadá, se complacen en anunciar que Canadá participará en el Festival de Eurovisión 2027 en Bulgaria», declaró la UER en un comunicado.

Canadá es el primer país nuevo en unirse a Eurovisión desde Australia en 2015.

«Esto demuestra una vez más que, aunque nació en Europa, el Festival sigue dando la bienvenida al mundo entero», afirmó el director de Eurovisión, Martin Green, citado en el comunicado de prensa.

Bulgaria ganó Eurovisión 2026 en Viena en mayo con la canción "Bangaranga" de Dara, que cautivó al público en la 70.ª edición del concurso televisado, visto por 131 millones de espectadores. Esta cifra supuso un descenso de 35 millones con respecto al año anterior, después de que cinco países boicotearan el concurso debido a la participación de Israel.

La semana pasada se anunció que CBC/Radio-Canada se había convertido en miembro de pleno derecho de la UER, allanando el camino para su participación en Eurovisión.

Entre los países no europeos miembros de la UER se encuentran Israel y Australia.

"Esto también permitirá a los aficionados canadienses seguir el Festival de la Canción y votar en él, como lo han hecho durante años, con la alegría añadida de ver a su país representado en el escenario de Eurovisión", declaró la presidenta de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard.

Ante la ausencia de representación de su país, varios artistas canadienses han dejado su huella en el Concurso, siendo la más emblemática Céline Dion, quien ganó el certamen para Suiza en 1988 en Dublín con la canción «Ne partez pas sans moi» (No te vayas sin mí).