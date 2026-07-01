Brava Fabrics echa el cierre: la marca barcelonesa de moda sostenible entra en concurso tras 12 años

Brava Fabrics, una de las marcas españolas que mejor supo unir moda sostenible, diseño alegre y estética pop, se despide después de 12 años de actividad. La firma barcelonesa ha entrado en concurso de acreedores y ha solicitado la liquidación de sus activos, un paso que pone fin a la trayectoria de una compañía que llegó a convertirse en referente para un público urbano, joven y atento al origen de las prendas.

La empresa, fundada por Ramón Barbero e Ivan Monells, atribuye el desenlace a la creciente presión de los costes, especialmente durante el último año. La compañía acumula una deuda de alrededor de 2 millones de euros con entidades financieras y proveedores, y el procedimiento se tramita en el juzgado mercantil número 5 de Barcelona.

Plantilla de 35 personas

El cierre afecta tanto al negocio físico como al digital. En los próximos meses se prevé la venta del 'stock' de ropa y de la propia marca Brava Fabrics, además del cierre de sus tiendas y del canal 'online'. La compañía contaba con una plantilla de unas 35 personas y con establecimientos en Barcelona, Madrid, Palma y San Sebastián, además de su tienda electrónica.

La noticia supone el final de una marca reconocible por sus camisas estampadas, sus prendas con guiños gráficos y sus colaboraciones de aire pop. En los últimos años, Brava Fabrics había construido una identidad muy definida: ropa casual, colorista, producida en España y Portugal, y elaborada con materiales orgánicos, reciclados o de fibras naturales. Su posicionamiento como firma ética le valió también el sello B Corp, una certificación vinculada a empresas con compromisos sociales y medioambientales.

Camisas y camisetas de la firma Brava Fabrics. / DANNY CAMINAL

Nacida en 2015

El proyecto nació en Barcelona en 2015, después de que Barbero y Monells se conocieran cursando un MBA en Esade. Desde entonces, la firma logró atraer a más de 600.000 clientes locales e internacionales y llegó a superar los 20 millones de euros de facturación anual, aunque en los últimos ejercicios las ventas se habrían reducido hasta situarse en torno a los 5 millones.

La marca también había conseguido una visibilidad poco habitual para una firma independiente. Sus prendas, reconocibles por sus estampados de inspiración retro y colorista, conectaron con un público que buscaba ropa cómoda, con personalidad y alejada del uniforme de la moda rápida. Incluso alcanzó presencia en televisión y cultura popular, con apariciones vinculadas a rostros como Berto Romero.

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El adiós de Brava Fabrics llega en un momento' complicado para muchas marcas de moda independientes, atrapadas entre el aumento de costes, la presión del comercio 'online', las rebajas constantes y la competencia de gigantes internacionales.