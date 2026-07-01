Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente LleidaEmiliano García-PageBarcelonaTour de FranciaIsak AndicJubilaciónAlmirallCantoraExtrema derechaGabriel RelañoCalendario Liga
instagramlinkedin

Inesperada aparición

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri acaparan miradas en Wimbledon y avivan los rumores de que vuelven a salir juntos

El cantante puertorriqueño y la empresaria, modelo e 'influencer' reaparecieron juntos en Londres, reactivando las preguntas sobre una relación sentimental que nunca han terminado de aclarar

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Wimbledon

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Wimbledon / Reuters

Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Bad Bunny (32) y Gabriela Berlingeri (32) han vuelto a colocarse en el centro de todas las miradas. El cantante puertorriqueño y la empresaria, modelo e 'influencer' (2,5 millones en Instagram) también puertorriqueña fueron fotografiados juntos en Wimbledon, donde disfrutaron del partido de Novak Djokovic en las gradas del All England Club. Una aparición pública poco habitual para dos personas que siempre han llevado su vínculo con extrema discreción y que, precisamente por eso, ha bastado para reactivar una pregunta entre sus seguidores: ¿han retomado su relación?

Gabriela Berlingeri es fundadora y diseñadora de su propia marca de joyería y trajes de baño, DICIEMBREVEINTINUEVE (D29). Además de sus negocios, es reconocida por haber sido pareja y musa musical de Bad Bunny, una figura muy presente en algunas de las etapas más íntimas del artista, aunque siempre desde un perfil mucho más bajo que el del cantante. Por eso, cada nueva imagen de ambos juntos despierta tanta atención.

La escena en Wimbledon llamó la atención no solo por el contexto, uno de los torneos de tenis más exclusivos del mundo, sino por la naturalidad con la que se dejaron ver. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, apareció con un 'look' informal, gorra y gafas de sol, mientras Gabriela apostó por un estilo sencillo y relajado. En las imágenes se les ve compartiendo comentarios durante el partido, pendientes el uno del otro y con esa complicidad que durante años alimentó las preguntas sobre su historia.

Escaparate de famosos

El torneo londinense se ha convertido estos días en uno de los grandes escaparates de famosos del verano. Por sus gradas han pasado nombres como David Beckham, uno de los rostros habituales de Wimbledon, además de figuras del deporte, la música y la televisión como Serena Williams, Sienna Miller, Mollie King, Stuart Broad, Jameela Jamil, James Blake, Amanda Holden, Niall Horan y Romeo Beckham... entre otros muchos. En ese ambiente de celebridades y flashes, la presencia de Bad Bunny junto a Gabriela Berlingeri no ha pasado desapercibida.

Su vínculo se remonta a 2017, cuando se habrían conocido en Puerto Rico tras un concierto de Zion & Lennox. Durante años fueron vistos como pareja, aunque ninguno de los dos hizo grandes declaraciones públicas ni convirtió la relación en contenido para redes sociales. Gabriela, además, formó parte del universo creativo del cantante: fue la fotógrafa de su portada para 'Rolling Stone' en 2020 y también participó con su voz en algunas canciones, reforzando esa idea de musa, colaboradora y compañera en una etapa clave de su carrera.

Mejor amiga

En 2022, el propio Bad Bunny rebajó las especulaciones al hablar de Gabriela como una de sus mejores amigas y defender su derecho a mantener su vida privada lejos de las explicaciones públicas. Después llegó su comentada relación con Kendall Jenner, que muchos interpretaron como el cierre definitivo de aquella etapa. Sin embargo, los últimos meses han cambiado el relato.

Noticias relacionadas

Gabriela Berlingeri ha vuelto a aparecer cerca del cantante en diferentes momentos de 2026. Se la ha situado en importantes citas profesionales, también en viajes y en ciudades como Buenos Aires o Düsseldorf, coincidiendo con la gira del artista, 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Ahora, su presencia junto a él en Londres, justo después de los conciertos de Bad Bunny en la capital británica, refuerza la idea de que entre ambos sigue existiendo un vínculo muy estrecho, aunque ninguno haya confirmado una reconciliación sentimental.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
  2. Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, va a ser madre junto a Juan Fernández, del grupo de música Marlon
  3. Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona
  4. El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para 'inaugurar una nueva era para la física
  5. El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público
  6. Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
  7. Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
  8. La jueza acuerda hacer una copia del móvil de la viuda de Isak Andic y de los excursionistas que auxiliaron a Jonathan

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri acaparan miradas en Wimbledon y avivan los rumores de que vuelven a salir juntos

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri acaparan miradas en Wimbledon y avivan los rumores de que vuelven a salir juntos

El refugio de Iker Casillas (45 años) es un pueblo de la 'España vaciada': de escapadas con Sara Carbonero a lugar de descanso con sus hijos

El refugio de Iker Casillas (45 años) es un pueblo de la 'España vaciada': de escapadas con Sara Carbonero a lugar de descanso con sus hijos

Más de 40 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos en estado crítico

Más de 40 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos en estado crítico

Un autocar ha chocado en la rambla de Ferran de Lleida tras colisionar con otro vehículo

Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón

Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón

Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza

Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza

Los entresijos del crimen de Pioz, un asesinato retransmitido por Whatsapp: "Te preguntas si tus hijos harían lo mismo"

Los entresijos del crimen de Pioz, un asesinato retransmitido por Whatsapp: "Te preguntas si tus hijos harían lo mismo"

Incendios hoy, 1 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Incendios hoy, 1 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos