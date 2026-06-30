Uniqlo acelera su hoja de ruta sostenible: un 30% menos de emisiones para 2030 y 4,7 millones de prendas donadas

Uniqlo ha puesto cifras a su hoja de ruta sostenible. La firma japonesa, integrada en el grupo Fast Retailing, ha reafirmado su objetivo de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero de su cadena de suministro para el ejercicio fiscal 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Lo ha hecho durante la sexta edición de su briefing anual 'LifeWear = a New Industry', una presentación celebrada en Londres el pasado 23 de junio, en la que la compañía compartió sus avances en materia de negocio, sostenibilidad y contribución social.

La cita sirvió para actualizar la visión de Fast Retailing sobre el futuro de la industria textil. Bajo el concepto 'LifeWear', Uniqlo defiende una manera de entender la moda basada en prendas sencillas, funcionales y duraderas, diseñadas para mejorar la vida cotidiana. Una filosofía que la compañía vincula ahora a una estrategia más amplia: crecer como empresa, pero reduciendo su impacto ambiental y reforzando sus programas sociales.

En el plano climático, el grupo mantiene varios objetivos de cara a 2030. Además de la reducción del 30% de las emisiones vinculadas a materias primas, tejidos y producción de prendas de Uniqlo y GU, Fast Retailing se ha marcado la meta de reducir en un 90% las emisiones de sus propias operaciones, como tiendas y oficinas principales, respecto a 2019. Según los datos del ejercicio fiscal 2025, este último objetivo ya se ha alcanzado.

50% de materiales reciclados

La compañía también aspira a que el 100% de la energía utilizada en sus tiendas y oficinas principales proceda de fuentes renovables en 2030. En Europa, Uniqlo ya ha alcanzado ese porcentaje, mientras que a escala global se sitúa en el 93,5%. Otro de los retos pasa por elevar al 50% el uso de materiales reciclados u otros materiales con bajas emisiones en todos sus productos para 2030, un indicador que en 2025 se situaba en el 19,4%.

La dimensión social fue otro de los ejes del encuentro. Durante el ejercicio fiscal 2025, las iniciativas de contribución social de Fast Retailing impactaron en 4,85 millones de personas en situación de vulnerabilidad, incluidas personas refugiadas. Ese apoyo se canalizó, entre otras acciones, a través de la donación de 4,74 millones de prendas de segunda mano y 1,06 millones de artículos HEATTECH y AIRism, dentro de programas como 'Heart of LifeWear'.

La inversión económica conjunta vinculada a estos proyectos alcanzó los 83,9 millones de dólares, sumando las aportaciones del grupo Fast Retailing, Fast Retailing Foundation, Yanai Tadashi Foundation y la familia Yanai. La compañía también destacó el recorrido de 'PEACE FOR ALL', el proyecto lanzado en junio de 2022 que ha destinado 18,4 millones de dólares a organizaciones como ACNUR, Save the Children y Plan International.

Presencia en Europa

En Europa, Uniqlo cuenta con más de 90 tiendas, presencia en 11 países y una facturación de 2.517 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025. La marca también ha desarrollado más de 20 RE.UNIQLO Studios en el continente, espacios pensados para reparar, transformar y personalizar prendas, con el objetivo de alargar su vida útil y fomentar un consumo más consciente.

El 'briefing' también subrayó la importancia de la cadena de suministro. Los 40 principales proveedores de Uniqlo, que representan alrededor del 90% de su producción total, mantienen relaciones estables con la compañía: un 40% trabaja con la marca desde hace entre 20 y 29 años, y un 12% supera los 30 años. Para Fast Retailing, esta continuidad es clave para avanzar en trazabilidad, eficiencia energética y condiciones laborales.

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Con más de 3.570 tiendas en todo el mundo y cerca de 110.000 empleados, Fast Retailing sitúa la sostenibilidad en el centro de su próxima etapa. Como resume su declaración de misión, el objetivo pasa por "Changing Clothes. Changing Conventional Wisdom. Change the World": cambiar la ropa, cambiar la forma de pensar y contribuir a cambiar el mundo.