Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaRegularización migrantesZapateroBrasilXavier AtanceMedidas anticrisisAvería luzOutlets BarcelonaCalorPensión amas de casaLucas Trejo
instagramlinkedin

Famosos

El refugio de Carlos Alcaraz (23 años) en Murcia tiene senderos con vegetación mediterránea y buenas vistas: "Está muy infravalorado"

El tenista afronta su recuperación lejos del ruido mediático y vuelve siempre que puede a la pedanía que lo vio crecer

El refugio de Ángel Llàcer a media hora de Barcelona: con un amplio vestidor y suelos de madera

El Palmar, refugio de Carlos Alcaraz

El Palmar, refugio de Carlos Alcaraz / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carlos Alcaraz atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera tras detener su calendario por una lesión en la muñeca derecha.

Después de iniciar el año con un título de enorme prestigio, el murciano ha optado por una recuperación lenta y supervisada, priorizando la sostenibilidad física y la gestión responsable del esfuerzo. Su decisión refuerza una madurez deportiva que lo aleja de cualquier precipitación y lo acerca a una visión más estratégica de su trayectoria.

La Ciudad del Tenis: un proyecto que mira al futuro

Mientras avanza su rehabilitación, Alcaraz mantiene la mirada puesta en la futura Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, un complejo de alto rendimiento que aspira a convertir la Región de Murcia en un referente internacional de formación.

El proyecto busca impulsar a jóvenes talentos y consolidar el vínculo del campeón con su tierra, en una apuesta por el desarrollo deportivo y la creación de oportunidades para nuevas generaciones.

El Palmar: el hogar que equilibra al campeón

Más allá de los viajes, los torneos y los focos, Alcaraz encuentra en El Palmar su verdadero refugio.

La pedanía murciana donde nació conserva la esencia de su infancia: calles tranquilas, vida de barrio, huerta cercana y un ritmo cotidiano que contrasta con la intensidad del circuito profesional.

"Murcia está muy infravalorada", afirmaba en el podcast Iguales. Su defensa del territorio es también una reivindicación de su identidad de origen, un ancla emocional que lo acompaña en cada etapa de su carrera.

Un pueblo con encanto, naturaleza y tradición

El Palmar ofrece mucho más que el recuerdo de los primeros golpes de raqueta del campeón.

La Iglesia de la Purísima Concepción es uno de sus edificios más representativos, mientras que las rutas hacia la Sierra de El Puerto permiten contemplar panorámicas de la huerta murciana.

Los visitantes encuentran espacios como el Jardín de los Chorletes, ideal para paseos en familia, y senderos que combinan vegetación mediterránea, silencio y buenas vistas.

Noticias relacionadas

La gastronomía local, basada en productos de la huerta y recetas tradicionales, completa un entorno que mezcla autenticidad, cercanía y sabor.

Fuente: Sport

TEMAS

Añádenos en Google
  1. España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
  2. El mayor pinar de España esquiva los grandes incendios con una tradición medieval casi extinguida
  3. Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
  4. Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero imputada, y Marlaska, citados a comparecer esta semana en el Senado
  5. Badalona aprueba inicialmente el plan que aspira a convertir Can Ruti en un 'hub' sanitario de referencia en Europa
  6. Un incendio y una avería dejan sin luz a unos 87.000 vecinos del área de Barcelona
  7. España lidera las tres categorías del Mundial de motos ante el mosqueo general
  8. Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, lleva una semana privada de su pasaporte sin conocer el motivo de la medida impuesta por el juez Peinado

La vivienda rompe la barrera de esfuerzo máximo mientras el Banco de España plantea límites a las hipotecas

La vivienda rompe la barrera de esfuerzo máximo mientras el Banco de España plantea límites a las hipotecas

GTA VI: ¿Puede el próximo juego de Rockstar facturar mil millones de dólares en una hora?

GTA VI: ¿Puede el próximo juego de Rockstar facturar mil millones de dólares en una hora?

Una casa prefabricada por 12.000 euros: la alternativa que empieza a ganar terreno a la vivienda tradicional

Una casa prefabricada por 12.000 euros: la alternativa que empieza a ganar terreno a la vivienda tradicional

La regularización extraordinaria de migrantes desborda las previsiones del Gobierno con más de un millón de solicitantes

La regularización extraordinaria de migrantes desborda las previsiones del Gobierno con más de un millón de solicitantes

Los clubes ciclistas de Tarragona y Granollers llaman a aprovechar "el impulso del Tour" para relanzar las entidades

Los clubes ciclistas de Tarragona y Granollers llaman a aprovechar "el impulso del Tour" para relanzar las entidades

DIRECTO | Pedro Sánchez inaugura el acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía

Uniqlo acelera su hoja de ruta sostenible: un 30% menos de emisiones para 2030 y 4,7 millones de prendas donadas

Uniqlo acelera su hoja de ruta sostenible: un 30% menos de emisiones para 2030 y 4,7 millones de prendas donadas

Un juez envía a juicio al jugador del Real Madrid Ferland Mendy por el ataque de uno de sus perros a un menor

Un juez envía a juicio al jugador del Real Madrid Ferland Mendy por el ataque de uno de sus perros a un menor