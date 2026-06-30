El patrimonio de Iker Casillas (45 años): una fundación, una academia y una mansión en República Dominicana

Iker Casillas decidió colgar los guantes el 4 de agosto de 2020 después de una carrera ejemplar bajo palos, donde defendió la portería del Real Madrid y del FC Porto. Al mismo tiempo que rendía de manera excepcional sobre el terreno de juego, el guardameta de Móstoles ya estaba invirtiendo en distintos negocios para aumentar su patrimonio.

Uno de sus grandes proyectos empresariales lo creó en 2011, cuando decidió fundar la Fundación Iker Casillas, una entidad sin ánimo de lucro, que está centrada en promover la salud, la integración social y la igualdad a través del deporte.

Aparte, el madrileño continúa gestionando distintas sociedades empresariales. Una de las que más destacan es una empresa dedicada a la explotación de sus derechos de imagen y a la representación de profesionales del deporte.

También, cuenta con la academia Iker Casillas Academy, un proyecto que tiene como objetivo que los más jóvenes se conviertan en grandes deportistas mediante cursos, programas educativos y actividades especializadas. Factura más de 11 millones de euros, según la publicación 'Woman'.

Más negocios...

Por otro lado, controla una aceleradora de startups que impulsa empresas emergentes centradas en soluciones para clubes, entrenadores y deportistas, ya sean herramientas de análisis táctico o nuevos modelos de gestión deportiva.

Casillas ya lleva años colaborando con la Fundación Real Madrid y, aparte, es uno de los embajadores de LaLiga. Además, es el presidente de 1K, equipo de la Kings League, y, ahora, es presentador de su propio pódcast, 'Bajo los palos by Flexicar'.

Estas son sus propiedades

Hace unos meses, el exportero del Real Madrid decidió adquirir una propiedad en Cap Cana, uno de los complejos residenciales más exclusivos de la República Dominicana. La vivienda cuenta con acceso directo a una playa privada y dispone de campos de golf e instalaciones deportivas, que buscan la comodidad sin renunciar a la tranquilidad.

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También cuenta con una vivienda en la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón, donde reside habitualmente, en una casa situada sobre una amplia parcela de más de 2.000 metros cuadrados.

Fuente: Sport