El refugio de Manuel Carrasco (45 años) es el pueblo marinero con playas de ensueño donde pasó su infancia: "No teníamos nada, pero el sentimiento de dignidad me lo traigo de ahí"

El cantante Manuel Carrasco ha vuelto a situarse en el centro del huracán durante su actuación en el Iberdrola Music Festival de Madrid de este fin de semana.

El cantante onubense, inmerso en la gira de presentación de su último disco, 'Pueblo Salvaje', ha aprovechado su paso por el escenario para responder a comentarios homófobos que había recibido en redes sociales por algunos de los estilismos lucidos en sus recientes conciertos.

"Parezco gay o maricón"

Cuando finaliza el mes del Orgullo LGTBIQ+, el artista ha expresado que le llama la atención "cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre, o que parezco gay o maricón". "¿Te parezco femenino? ¿Y?", ha lanzado Carrasco durante el show del pasado día 27, recibiendo una grande ovación por parte del público por estas palabras.

La reacción de Carrasco no ha sorprendido a quienes siguen de cerca su trayectoria. A lo largo de los años, el artista ha construido una imagen pública ligada a valores como el respeto, la autenticidad y la defensa de la propia identidad.

Unos principios que él mismo ha vinculado en más de una ocasión con el lugar donde creció: Isla Cristina, el municipio marinero de la costa de Huelva que sigue ocupando un lugar fundamental en su vida.

Nuestra Señora del Mar

Esta localidad es una de las más conocidas del litoral onubense. Sus playas de arena fina, su tradición pesquera y el ambiente de barrio que todavía conserva gran parte del municipio forman parte del paisaje que acompañó a Manuel Carrasco durante su infancia.

Allí, en la barriada Nuestra Señora del Mar, el cantante pasó sus primeros años junto a su familia. En una entrevista concedida a la revista 'Esquire', el artista recordó con orgullo aquella etapa de su vida: "Mira, yo me crie en un barrio en el que no teníamos nada, pero ese sentimiento, la dignidad, sí estaba presente. El sentimiento de dignidad, de no venderse a las primeras de cambio, eso sí que me lo traigo de ahí".

Isla Cristina, un 'Pueblo salvaje'

Lejos de quedarse únicamente con el recuerdo de las dificultades, Carrasco explicó que buena parte de su nuevo trabajo, 'Pueblo salvaje' nace precisamente de la necesidad de volver a conectar con sus raíces y "representar la idea de ese pueblo interior del que hablo en el disco, esa ventana a la vida que puede haber detrás, el paso del tiempo, esa manera de estar en el mundo conviviendo con las demás personas".

El cantante también reconoció que este proyecto tiene "mucha profundidad", ya que habla "del origen de las cosas y de lo que es uno. Tiene que ver con mi historia", añade.

De hecho, el artista explicó que el concepto de 'Pueblo salvaje' nace precisamente de ese sentimiento de pertenencia que comparten muchas personas que crecieron lejos de las grandes ciudades, como él: "Los que después nos fuimos a vivir a la ciudad aún más, porque estamos deseando volver al pueblo para desconectar y revivir todo esto. Y eso es una cosa que yo tengo a flor de piel. Voy para allá, huelo el ambiente y me reconforta. ¡Y eso que llevo ya más de media vida fuera!"

Un mural de homenaje

No es casualidad que el intérprete presuma con frecuencia de sus raíces. Hijo de un marinero y de una trabajadora del campo, Carrasco reivindicó en la entrevista el esfuerzo y la honestidad de las familias que, como la suya, salieron adelante con trabajo y sacrificio.

El cariño entre el artista y su pueblo es mutuo. En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Isla Cristina inauguró un mural dedicado a Manuel Carrasco en su barriada.

El homenaje buscaba reconocer la trayectoria de uno de los vecinos más ilustres del municipio y poner en valor el vínculo que mantiene con sus raíces pese al paso del tiempo y el salto a la fama.

"¡Viva Andalucía!"

A este reconocimiento se sumó otro especialmente significativo en febrero de este mismo año. El cantante fue distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía, una de las máximas condecoraciones que concede la comunidad autónoma.

Durante el acto, Carrasco volvió a reivindicar sus orígenes y a agradecer todas "las manos que le han traído hasta aquí", según recoge Europa Press. "Qué suerte que tuve yo que en esta bendita tierra una sirena me parió. ¡Viva Andalucía!", concluyó el cantante.