El futbolista Lucas Trejo, sedado y en shock tras la muerte de su mujer y sus hijos en el terremoto de Venezuela

El futbolista Lucas Trejo está viviendo los momentos más duros de su vida después de que este domingo, tras 74 horas de búsqueda contrarreloj entre los escombros del edificio en el que residían en la zona de Playa Grande -en la que él colaboró sacando casquetes sin descanso junto a otro grupo de voluntarios- se confirmase el fallecimiento de su mujer Yanina Maranella y de sus dos hijos, Aarón (7) y Ainhoa (5) a causa de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio.

Una devastadora noticia que daba a conocer el Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo del jugador, que cuando se produjo el seísmo se encontraba concentrado en Caracas para disputar un partido de la Copa local. "Nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida" compartía el conjunto en redes sociales, mostrando su apoyo incondicional al argentino en este doloroso trance.

Y es ahora cuando la hermana de Lucas, Karen Trejo, ha revelado cómo se encuentra el futbolista, que "en shock" tras haber perdido a su mujer y a sus dos pequeños, está ingresado y sedado en un hospital de La Guaira. "A Lucas le están sedando, está muy mal, y no tiene a ningún familiar. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa y venirse de nuevo a Argentina" ha expresado muy afectada en declaraciones al programa de televisión 'El Doce', revelando que tras los terremotos su familia estaba reuniendo el dinero necesario para volar a Venezuela y estar a su lado durante las labores de búsqueda de Yanina, Aarón y Ainhoa, ya que no perdió la esperanza de hallarlos con vida hasta el último momento.

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"El sábado, con todo lo que pasó, tuvo un pico de estrés que produjo que lo llevásemos al médico. Le pincharon. Él está bien, pero no está en condiciones de coger el teléfono ni mucho menos de viajar" ha relatado, revelando que todavía no han podido hablar con el jugador y haciendo un llamamiento para poder estar a su lado en el momento en el que le entreguen los restos mortales de su mujer y sus pequeños: "Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él", ha asegurado sin ocultar la preocupación por su hermano.