Las cámaras de televisión entran por primera vez en 40 años en Cantora: habitaciones vacías y suciedad acumulada

Las cámaras de televisión han entrado por primera vez en 40 años en Cantora y, aunque no será hasta el proximo 8 de julio cuando Mediaset estrene 'El precio de... Cantora', la cadena ya ha emitido un adelanto que refleja el deporable estado en el que Isabel Pantoja ha dejado la finca -que fue el gran orgullo de Paquirri- antes de abandonarla definitivamente tras su salida a subasta por sus elevadas deudas económicas.

Con el sobrino del torero, José Antonio Canales Rivera; la niñera de Isa Pi, Dulce Delapiedra; la hija del mayoral, Laura Cuevas; y la que fuera mano derecha de la tonadillera y Julián Muñoz, Pepi Valladares, como testigos de excepción, el especial presentado por Santi Acosta ha mostrado el deterioro y abandono del cortijo de Medina Sidonia (Cádiz), con habitaciones vacías, espacios desmantelados y lugares en los que la suciedad se acumula de un modo de lo más llamativo, como la plaza de toros en la que el padre de Francisco, Cayetano y Kiko Rivera entrenaba y en el que pasó grandes momentos.

Tras ver estas impactantes imágenes, el hermano de Paquirri, Antonio Rivera, ha arremetido contra Pantoja, sin entender cómo ha podido dejar que el gran sueño del diestro de Barbate hasta acabado así: "Me da mucha pena. Una pena tremenda porque Paco lo tenía aquello que parecía de oro. Limpio, bello, simpático, agradable, y con lo que le costó y el trabajo que le costó. Fíjate si le costó que donde está... Y que su finca favorita esté de esa forma, imagínate, ¿no? Me da una pena tremenda" ha confesado emocionado.

"Yo nunca en la vida creí que iba a acabar así. Que esta señora que lo iba a cuidar, que lo iba a llevar bien y que iba a funcionar aquello bien, ¿no? Pero de la manera que se ha quedado aquello es penoso, vamos. Muy penoso" ha expresado rotundo contra la tonadillera, reconociendo que aunque es cierto "que el campo necesita mucho dinero" nunca imaginó que fuese a 'cuidar' la finca "de esa manera, porque aquello está muy, muy, pero que muy mal".

Y aunque no tiene "ni idea" de si Cantora pertenece a Isabel o a quién, y lleva más de 40 años -desde la muerte de su hermano- sin entrar en el cortijo, tiene claro que si Paquirri pudiese ver el estado en el que está "nos mataría a todos. No solamente a la propiedad, a los demás y a todos porque Paco... Ese hombre cuidaba aquello como si fuese, ya te lo he dicho anteriormente, ¿no? Y verdaderamente es que da pena, caramba, por la categoría y la clase que tenía aquello y lo bien cuidado que estaba. En fin, ¿qué te voy a decir?".

Como ha admitido, "es mejor no ir ahora. ¿Para verlo así, para sufrir? Yo no iría ahora mismo por nada del mundo. Iré, si Dios quiere, me lo permite, y tengo tiempo con el que se haga dueño de nuevo, me gustaría verlo, pero arreglado, ¿no? Y preparado, como lo tenía Paco. "Yo tengo un recuerdo de aquello muy grandes porque al pobre le costó mucho sacrificio. La compró poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco hasta conseguir una cantidad de esta bastante importante. Luego vendieron lo mejor de la finca que era el complemento de la finca. Una finca tiene que tener complementos, tiene que tener abrigo, tiene que tener siembra, tiene que tener... Es que son muchas cosas en un campo, ¿no? Y ahora mismo aquello está, de verdad, de pena, de pena, de pena" ha insistido desolado.

En su última visita a Cantora, Kiko Rivera se llevó varias cabezas de toro, pero a pesar del llamamiento público de su tío Antonio el dj todavía no le ha llamado para entregarle la que su hermano le dejó en su testamento: "Conmigo no se ha puesto en contacto. Espero y deseo que se ponga en contacto y ya que somos los Rivera Pérez una parte de la herencia y lo que nos ha tocado que nos lo devuelva y que nos lo dé porque está firmado, requeté firmado y la cabeza del toro Buena Suerte es de los Rivera Pérez".

"Y no solamente las cabezas. Ahí hay capotes, muletas, ahí hay muchas cosas que tienes que dar" ha añadido, lamentándose de que "41 años después ¿cómo estarán los capotes y las muletas?". "Yo no sé esa mujer, la forma, la manera que ha hecho esas cosas" ha cargado contra Pantoja, sin entender cómo ha podido acuar así con la familia del que fue su marido.

Sobre Kiko, y aunque reconoce que "el que no quiere hablar conmigo es él", Antonio se ha felicitado de que escuchase el consejo que le lanzó públicamente de que se reconciliase con su madre: "Yo no tengo problema con mi sobrino. Yo lo que quiero es lo mejor del mundo para ellos, ¿no? Que funcione y que siga hacia adelante, que esta vida es muy difícil. Y verdaderamente lo que existe en la vida es una madre y a las madres yo creo que hay que perdonarle todo" se ha reafirmado.

De ahí que tras su acercamiento a Pantoja, el hermano de Paquirri está convencido de que el siguiente paso que dará el dj es "nos llamará y hablará con nosotros y nos explicará el tema. Y aquí no ha pasado nada, pero, en fin, haya sus consecuencias y lo que él piense", dejando claro que no se riende en su lucha para que le devuelva la cabeza de toro que el torero les dejó en su testamento.