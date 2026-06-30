Brooke George, la 'influencer' de 23 años que podría ser condenada a muerte por apuñalar a su novio en Dubai "en defensa propia"

La 'influencer' Brooke George, de 23 años de edad, está detenida en Dubai por apuñalar a su novio. La familia de la británica alega que fue en "defensa propia", pero la legislación de Emiratos Árabes condena este tipo de delito con pena de muerte, por lo que toda Inglaterra está conmocionada con el caso.

Era una relación muy reciente. Se conocieron por redes sociales hace tan solo unas semanas y por la distancia que les separaba a ambos, esta era la segunda vez que se veían. Brooke fue a visitarle a Dubái después de una primera cita idílica, también en la ciudad de él, pero en esta ocasión la relación se volvió abusiva. Tanto que, según relata su defensa, usó un cuchillo para defenderse.

La asociación 'Detained in Dubai' ha pedido libertad bajo fianza y que se trate este caso como violencia doméstica y no como asesinato premeditado. "Los Emiratos Árabes Unidos tienen un historial bien documentado de criminalización y revictimización de las mujeres que denuncian la violencia", explica la directora ejecutiva Radha Stirling, También han denunciado un chequeo "profundamente humillante y angustioso" en la comisaría, sin presencia de ninguna agente mujer , y que no le permitieron hacer la declaración con presencia de su abogado.

Temían "explotación"

Los miembros del grupo aseguran que el apuñalamiento fue para defenderse después de un ataque de él. Stirlingha detallado que "temió por su vida y, al alcanzar un cuchillo de cocina que tenía a mano, actuó en defensa propia". La asociación denuncia que la relación se había vuelto "controladora y abusiva" Su madre, Thereza George, también ha afirmado que en esta segunda visita a Dubai la relación entre ambos "había cambiado claramente y no parecía ella misma". Brooke la llamó la misma noche del altercado y se mostró "completamente aterrorizada", tenía "un ojo hinchado" y "lloraba desconsoladamente".

Noticias relacionadas

La directora Stirling ha denunciado que "las personas más cercanas a Brooke estaban cada vez más preocupadas de que pudiera haber sido atraída a Dubái con falsas pretensiones con fines de explotación". El billete de ida sin retorno, "la retención del pasaporte" y una sesión de fotos en biquini activaron las alarmas de su círculo más cercano.