Se cumple la última voluntad de Raffaella Carrá: su hijo adoptivo toma la iniciativa

La presentadora, cantante y actriz italiana Raffaella Carrà falleció el 5 de julio de 2021 a causa de un cáncer de pulmón, una enfermedad que la mantuvo alejada de la vida pública por expreso deseo suyo, para evitar que su imagen se viera afectada por su deterioro físico.

Tras su muerte, dejó todo un legado de libertad, diversidad y ruptura de barreras: transformó el papel de la mujer en la televisión, abanderó la libertad sexual y se convirtió en una referente para el colectivo LGTBIQ+.

Sus dos grandes amores fueron el director y guionista Gianni Boncompagni y el director y coreógrafo Sergio Japino. Pese a ello, Carrà nunca llegó a casarse o tener hijos.

Sin descendencia directa -solo tiene dos sobrinos-, su patrimonio ha pasado a Gian Luca Pelloni Bulzoni, su colaborador más cercano, al que Carrà decidió adoptar con el "objetivo de continuar su labor y llevar adelante en su nombre todas las iniciativas benéficas que le eran queridas", según explica la Fundación Raffaella Carrà.

Todo por un altercado

Como expone el diario 'Corriere della Sera', la adopción se conoció a raíz de una disputa legal entre Gian Luca y la compañía teatral española Dreamcatcher Entertainment: en octubre de 2023, la compañía estrenó el musical 'Bailo, bailo', basado en las canciones de Carrà, por lo que Gian Luca decidió presentar una demanda.

Según este, la producción y distribución de la obra se había realizado sin su consentimiento. No obstante, la jueza Laura Centofenti, del Tribunal de Roma, rechazó la medida cautelar, argumentando que la gira ya había concluido y que no existían nuevos espectáculos programados.

Aunque la demanda no prosperó, sirvió como detonante para que la existencia del único hijo legítimo de Carrà se diera a conocer.

Ahora, una orden judicial, emitida el 6 de febrero de 2026, ha ratificado que Gian Luca había adquirido todos los derechos sobre la imagen y la obra de la cantante.

¿Quién es Gian Luca?

Gian Luca Pelloni Bulzoni, de 62 años, es originario de Ferrara, un municipio italiano perteneciente a la región de Emilia-Romaña. Es propietario de la productora Arcoiris Edizioni Musicali y actualmente vive en Roma. Es precisamente en esta ciudad donde vivió Raffaella durante sus últimos años y donde se celebró su multitudinario funeral, que tuvo lugar en la Iglesia de Santa Maria in Aracoeli, en la Plaza del Capitolio.

El comunicado de la Fundación Raffaella Carrà expuso que, si bien este era el heredero universal de la fortuna de la cantante, no era el único: "No excluyó a ninguno de sus seres queridos en sus últimas disposiciones". La intérprete de 'Explota, explota' también estaba muy unida a sus dos sobrinos, Mateo y Federica Pelloni, a quienes legó algunos bienes.

Seguir el legado

Como heredero universal, Gian Luca preside la Fundación Raffaella Carrà ETS, que se centra en el acompañamiento de jóvenes con talento mediante el impulso de proyectos culturales, educativos y de inclusión. Fue fundada el 18 de junio de 2026, coincidiendo con la fecha en la que la artista habría cumplido 83 años y, aparte de apoyar a jóvenes, pretende seguir la filosofía de Carrà de devolver toda la generosidad que alguna vez recibió a los demás.

El propio Gian Luca ya ha impulsado algunos espectáculos musicales, giras de tributo y musicales teatrales producidos por compañías externas independientes.

Actualmente, hay varios en activo, como el montaje teatral 'Raffaella, el musical' o la gira 'Hola Raffaella!', que empezó el pasado enero en el Teatro Aliança Poblenou de Barcelona y que concluirá el próximo 19 de diciembre en Zamora, pasando por 15 localidades catalanas.