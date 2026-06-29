Isa Pantoja, sobre Kiko Rivera: "Él es el primero que ha venido aquí a ponernos a parir. Pero vamos, es maestro en eso"

En un 'impass' en su acercamiento con Isabel Pantoja y Kiko Rivera porque su reconciliación está en 'punto muerto' y por el momento no hay planes a la vista de verse, Isa Pantoja se ha sentado con su marido Asraf Beno en el plató de '¡De Viernes!' y, aunque cauta a la hora de hablar de su madre porque no quiere torpedear un reencuentro que no acaba de llegar a pesar del mensaje que le mandó la tonadillera en mayo, no ha dudado en sentenciar a su hermano después de tacharla de "cuchara" y dejar claro que "ni pincha ni corta" por aplaudir su decisión de entregar a Francisco y Cayetano Rivera las cabezas de toro de Paquirri que se llevó de Cantora.

"Él es el primero que ha venido aquí a ponernos a parir. Pero vamos, es maestro en eso. Kiko y plató, van de la mano. Él ha hecho eso siempre. Yo no le voy a aguantar ningún berrinche de estos, porque no es un bebé, no es el niño dorado" ha expresado rotunda, apuntando que su hermano puede "reírse de todo el mundo y hacer sus gracias" pero no permite que se hable de él porque entonces la cosa deja de ser graciosa.

Unas tajantes declaraciones en las que se ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press. Revelando que no ha hablado con su hermano y que no ha habido reacción por parte del dj -algo que tampoco le sorprende- Isa se ha posicionado directamente al lado de Irene Rosales por su comentadísima campaña publicitaria de Grefusa con el eslogan de 'un mix con un mal kiko es un mal mix': "Es una buena idea, buena idea. Él dice cosas y hace sus gracias pero luego... pues no se lo toma muy bien cuando van hacia él".

Una actitud la de Kiko en la que cree que no tiene nada ver su novia Lola García. "Yo no pienso que tenga nada que ver una segunda persona, ni lo pensaba con Irene, ni lo pienso con Lola. Entonces, él es dueño de sus palabras, sus actos y todo eso" ha asegurado, dejando en el aire si le gusta la bailarina como pareja de su hermano: "Es que a mí no me tiene que parecer bien, le tiene que parecer bien a él" ha zanjado muy seria.

Sobre lo que sin embargo ha preferido mantenerse al margen es sobre la polémica cancelación del concierto de su madre en Sevilla, ya que como ha admitido "no sé nada y por eso no quiero decir nada, porque no sé por qué ha sido. No tengo ni idea". "Las cosas van despacio, pero ojalá haya un acercamiento" ha confesado.

Pero al contrario de lo que pueda parecer por el 'punto muerto' en el que está su relación con Isabel Pantoja y Kiko, Isa está viviendo un gran momento personal junto a Asraf Beno y, después de vender su casa en El Puerto de Santa María porque se han comprado una más grande pensando en ampliar la familia, la influencer ha revelado que justo cuando su pequeño Cairo acaba de cumplir un año les gustaría tener otro hijo. "Lo estamos pensando, ahora sí. Antes no, porque no teníamos tanto espacio. Pero ahora, seguramente, pueden venir cositas" ha respondido el modelo por ella. "Que sea lo que Dios quiera" ha añadido la peruana, sin ocultar que le encantaría tener una niña.