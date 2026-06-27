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Wilfrid, padre de Kylian Mbappé, expone la realidad de su hijo: "Se fue a los 12 años y no regresó"

El padre de Mbappé explicó el éxito prematuro de su hijo y agradece lo que le ha pasado, aunque lamenta que ha perdido parte de su infancia

mbappe

mbappe / FRANCK FIFE

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

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Kylian Mbappé ha tenido una infancia diferente a la de muchos futbolistas de élite. Nació en Bondy, un barrio de la periferia de París, en un entorno humilde pero muy ligado al fútbol. Su padre, Wilfrid Mbappé, era entrenador de fútbol y su madre jugadora de balonmano, lo que hizo que el deporte formara parte de su vida desde muy pequeño. Desde niño mostró una velocidad y una técnica fuera de lo común, lo que llamó rápidamente la atención de clubes y academias.

Su historia no es habitual porque su ascenso fue extremadamente precoz y estructurado. A diferencia de otros jugadores que tardan más en consolidarse, Mbappé pasó por la academia del Clairefontaine, uno de los centros de formación más prestigiosos de Francia, y debutó como profesional siendo todavía adolescente. Con apenas 18 años ya estaba brillando en la élite europea, lo que convirtió su trayectoria en un caso poco común de talento combinado con una formación muy temprana y rigurosa.

Mbappé se marchó de casa con 13 años

Wilfrid Mbappé habló de la infancia de su hijo y de esos sacrificios que ha tenido que asumir tras el éxito de Kylian. “Me gustaría incidir en los sacrificios. Estás hablando de los sacrificios que representa, a nivel humano, tener un hijo que juega al fútbol. Vi a Kylian Mbappé irse de casa a los 12 o 13 años”, afirmó en la televisión francesa 'C à vous'.

Pese a que el éxito de su hijo le ha cambiado la vida a su padre, Wilfrid considera que hay una cosa que la ha perdido y que no podrá recuperar nunca: el tiempo con Kylian. “La gente no se da cuenta. Pero hay tantas cosas que no tenemos. Tantas cosas que nunca podremos reemplazar. Hay tantas cosas que no hicimos", opina.

"Hoy en día, ¿quién tiene hijos para perderlos a los 13 o 14 años? Nadie... No hay un padre, no hay una madre que pueda decir: ‘¡Mi hijo se fue de casa a los 13 años y nunca regresó!’. Eso es lo que nos pasó. Es su proyecto, es una hermosa historia y todo eso, pero es cierto que cuando se lo explico a algunos padres... no lo entienden. La gente no puede entender, ya jugaba en el Mónaco, con campeones...”, afirmó su padre, desvelando la dura realidad de tener un hijo lejos de casa.

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También tuvo tiempo para opinar de una leyenda de Francia, Zinedine Zidane. El exentrenador del Real Madrid apunta a los banquillos de la selección. “No sé si es el candidato ideal, pero sería muy bueno”, dijo Wilfrid. “Lo sabremos más adelante, pero va a ser muy difícil seguir el ejemplo de Deschamps. Hoy le encontraremos muchos peros, pero una vez que se vaya, le encontraremos muchas cualidades. No debemos olvidar lo que ha logrado ni el historial que dejará. Y si es Zidane, todos estaremos contentos”.

Fuente: Sport

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