Rafa Nadal inaugura su primer hotel de cuatro estrellas en Canarias

El extenista Rafa Nadal presidió el miércoles en Fuerteventura la inauguración oficial de su primer hotel no sólo en la isla majorera sino en Canarias, el ZEL Fuerteventura, un establecimiento con la categoría de cuatro estrellas ubicado en la laguna de Sotavento, en el municipio de Pájara, uno de los enclaves más emblemáticos de Canarias y meca de los deportes náuticos en la Isla,cuyo proyecto combina arquitectura abierta, luz natural y espacios diseñados para el descanso activo. El objetivo de la propiedad es ofrecer una propuesta centrada en el bienestar activo.

Esta iniciativa nace de la unión de Nadal a finales del año 2022 con la cadena Meliá Hotels International para crear la marca ZEL Hotels, una propuesta hotelera que poco a poco ha ido ganando presencia en territorio español con la apertura de cuatro establecimientos operativos. El primero abrió sus puertas en Mallorca en 2023, seguido de Costa Brava y Punta Cana. Además del nuevo establecimiento en tierras majoreras, prevé próximas aperturas en Madrid, Cozumel (México) y Creta (Grecia).

Al acto oficial de ZEL Fuerteventura asistió una amplia representación de la vida social majorera, tanto del Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Pájara y la Delegación del Gobierno en Canarias, así como miembros de la propiedad y numerosos invitados del sector turístico regional e insular.

La delegación del Cabildo majorero estuvo encabezada por su presidenta Lola García y l a consejera de Turismo, Marlenne Figueroa, así como otros miembros de la institución. Por parte del Gobierno Canario asistió la consejera de Turismo, Jessica de León, y miembros de su departamento, mientras que por el Ayuntamiento de Pájara asistió, al margen de su alcalde Alejandro Jorge, y el primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, varios concejales, entre ellos, Salah Edine, entre otros. También, asistió al acto el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Rafa Nadal dialoga con una invitada durante el acto / La Provincia

Todos los intervinientes en el acto oficial se deshacieron en elogios hacia la calidad del establecimiento y a la decidida apuesta de Rafa Nadal y la cadena Meliá por Fuerteventura.

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, señaló que «desde el Ayuntamiento de Pájara damos la bienvenida a esta nueva inversión privada, pues somos uno de los municipios turísticos con más inversión privada, unos 200 millones en la remodelación de hoteles y mejora de las infraestructuras turísticas. Por ello, nuestra responsabilidad es la de seguir mejorando este municipio».

Cercanía y humildad

El extenista Rafa Nadal mostró una amabilidad desbordante y una cercanía natural con los invitados a la inauguración de su hotel en Fuerteventura, dejando claro que su mayor sello sigue siendo su humildad, la misma que demostró en las pistas mientras se mantuvo activo.

El hotel de Rafa Nadal y Meliá Hotels International, está inspirado en la forma de entender la vida del Mediterráneo. Una filosofía que ha encontrado en Fuerteventura un espacio ideal, pues está ubicado en un territorio declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera.

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El hotel cuenta ofrece 142 habitaciones y suites. En cuanto a la gastronomía, contará con el Café de Finca, el restaurante Parda y el bar Voltaje.