Muere a los 27 años la 'influencer' Anna Clara Rocha en un accidente de tráfico

Conmoción en Brasil. La 'influencer' Anna Clara Rocha ha muerto a los 27 años de edad en un accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado domingo en Río de Janeiro. La creadora de contenido chocó contra un poste por causas que se desconocen y su coche, un Fiat Mobi blanco, quedó volcado.

El accidente tuvo lugar en Volta Redonda, ubicado entre Sao Paulo y Río de Janeiro, donde la creadora de contenido perdió el control de su vehículo, que acabó volteado en la carretera. Las autoridades de emergencias recibieron el aviso a las 14.10 horas, y Anna Clara fue trasladada en estado crítico al Hospital São João Batista, donde finalmente ha fallecido.

"Brilla desde el cielo"

No han tardado en llegar las condolencias a sus redes sociales, donde la 'influencer' había logrado destacar con una marca propia y acumulaba más de 30.000 seguidores. "Difícil de creer, gracias por todos los consejos, ayuda, y ánimos. Dios consuele los corazones de sus familiares, los extraño", escribe una seguidora en una de sus publicaciones destacadas. "Querida, siempre seré tu admirador. Que Dios consuele el corazón de tu familia, a la que tanto alabaste. Siento mucho tu prematura partida. Brilla desde el cielo", ha publicado la también 'influencer' Aline Brum.

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Se definía a ella misma como "Estrategista e Mentora de Social Media", y además de crear contenido también se dedicaba a ayudar a otras mujeres para formarse a destacar en redes sociales. "Esta es la primera consultoría grabada para mujeres que quieren convertirse en sus propias jefas en el mundo digital para alcanzar la libertad financiera", explica en su página web. Consiguió convertirse en una figura reconocible, dejando una huella imborrable en sus seguidores.