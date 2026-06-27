Ana Mena se emociona en Valencia durante su concierto tras su ruptura con Óscar Casas

La cantante Ana Mena protagonizó uno de los momentos más emotivos del BigSound Festival durante su actuación en Valencia, donde no pudo evitar emocionarse al interpretar su tema 'Lárgate', coincidiendo con su reciente ruptura con el actor Óscar Casas.

El público pudo ver cómo la artista se quebraba en mitad de la canción, visiblemente afectada por la carga emocional del tema, que aborda una separación sentimental y el proceso de superación. En varios vídeos difundidos en redes sociales se aprecia cómo intenta recomponerse para continuar con la actuación tras detenerse unos instantes.

En un momento del concierto, Ana Mena quiso dirigirse a los asistentes con unas palabras de agradecimiento que reflejaban su estado anímico: "Quiero contaros que estar aquí esta noche con vosotros, con todo este público, a pesar de que hoy no me encuentro bien, está resultando realmente sanador, muchísimas gracias".

Situación sentimental y rumores

La ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas se habría producido tras dos años de relación. Según diversas informaciones, la separación estaría motivada principalmente por la dificultad de compaginar agendas y pasar tiempo de calidad, más que por la falta de sentimientos entre ambos.

Noticias relacionadas

En paralelo, en redes sociales han surgido especulaciones sobre una posible cercanía entre la cantante y el tenista Carlos Alcaraz, aunque personas de su entorno han negado que exista una relación sentimental. Asimismo, algunos programas televisivos apuntan a que no se Famiosodescarta una posible reconciliación futura entre Ana Mena y Óscar Casas, ya que el vínculo entre ambos no estaría completamente roto.