Susana Uribarri retoma con fuerza su agenda tras su bache de salud mientras su hija Carlota sigue sus pasos.

Susana Uribarri atraviesa uno de esos momentos vitales en los que la vida obliga a frenar, pero no a detenerse. A sus 60 años, nacida el 9 de enero de 1966, la hija de José Luis Uribarri ha demostrado que sigue siendo una de las grandes figuras de la comunicación y la representación en nuestro país, capaz de convertir un serio bache de salud en un punto de inflexión para volver con más fuerza y más energía que nunca a su intensa agenda profesional. Mientras tanto, su hija Carlota, de 25 años, observa muy de cerca ese ejemplo de disciplina y resiliencia, decidida a labrarse su propio camino sin dejar de mirar el espejo de su madre.

El susto de salud de Susana, que la obligó a hacer un parón forzoso, no ha logrado frenar su carácter incansable ni su pasión por el trabajo. Tras la recuperación, ha retomado sus compromisos pletórica, volviendo a los platós y eventos en los que se mueve con absoluta solvencia gracias a una trayectoria consolidada a lo largo de décadas.

En paralelo, Carlota vive un momento clave en su propia proyección profesional. Con 25 años, ha dejado de ser "la hija de Susana Uribarri" para convertirse en creadora de contenido, muy centrada en sus redes sociales y en la construcción de una marca personal sólida. Le gustaría seguir el camino de su madre en el mundo de la comunicación y el entretenimiento, pero con los pies en la tierra: su objetivo no es superarla, sino estar a la altura de un referente al que admira dentro y fuera de casa.

Por ahora, la joven trabaja duro en el entorno digital, cuida cada colaboración, cada publicación y cada paso que da, consciente de que en este sector nada es inmediato y que la constancia es clave. Susana, orgullosa, la anima a esforzarse, a ser seria y profesional, y al mismo tiempo la protege del ruido que ella bien conoce después de tantos años en primera línea mediática.

Así, madre e hija forman un tándem en el que experiencia y juventud se complementan: Susana, con 60 años y una carrera brillante, demuestra que los sustos no pueden con quien ama su trabajo; Carlota, con 25, se abre camino con ambición y respeto, dispuesta a escribir su propia historia bajo la mirada atenta de una madre que se ha convertido, con los años, en todo un referente.