Rocío Carrasco, sin su familia pero arropada por Terelu en el estreno del documental sobre su madre, Rocío Jurado

Llegó el día. Después de varias semanas en las que la expectación no ha dejado de aumentar, este jueves 25 de junio se ha estrenado en Movistar Plus 'La más grande', el documental que a lo largo de cuatro capítulos repasa la vida personal y la carrera profesional -desde sus inicios en el mundo de la música hasta su ascenso meteórico convirtiéndose en uno de los grandes iconos de nuestro país- de Rocío Jurado justo cuando acaban de cumplirse 20 años de su fallecimiento.

Producido por Rocío Carrasco y dirigido por Alexis Morante, este tributo único a la cantante de 'Como una ola' se ha presentado por todo lo alto en una première en el madrileño cine Callao con la presencia de numerosos amigos y rostros conocidos que han querido estar al lado de la primogénita de la artista -que radiante con un ajustado diseño asimétrico negro con lentejuelas y flecos ha acaparado todos los flashes- en este momento tan especial.

Y es que aunque confirmando su ruptura total ni José Ortega Cano; sus hermanos Gloria Camila y José Fernando; sus hijos Rocío y David Flores; sus tíos Gloria, Amador Mohedano o Rosa Benito; o su prima Chayo Mohedano han asistido al estreno, sí lo ha hecho Fidel Albiac, que en un discreto segundo plano en todo momento ha vuelto a desmotrar que es el gran pilar y el mejor apoyo de la hija de Rocío Jurado.

También algunas de sus mejores amigas, como Terelu Campos -que ha apostado por un look bicolor en negro y dorado de lo más favorecedor-, Anabel Dueñas, o Alba Carrillo, que acompañada por su madre Lucía Pariente ha derrochado alegría con un vestido de florecillas multicolores con mangas abullonadas.

Benita -anteriormente Maestro Joao-, Cruz Sánchez de Lara o Pedro Ruiz tampoco se han querido perder el visionado del primer capítulo de 'La más grande', al igual que Kiko Hernández con Fran Antón, Nagore Robles, los periodistas Isabel Rábago, Pilar Vidal, o Aurelio Manzano, la cantante Naiara, el diseñador Hannibal Laguna, o Gelete Nieto y Beatriz Matallana entre otros.

Y, tras el estreno y para celebrar su éxito -emocionando a todos los presentes hasta las lágrimas- Rocío se ha vuelto a rodear de sus mejores amigos en un hotel de la Gran Vía madrileña para brindar por 'La más grande' en una fiesta privada que se alargó hasta altas horas y a la que, además de la hija de Rocío Jurado con Anabel Dueñas -Fidel llegó por su parte con el director del documental- no faltaron Terelu, Alba, o Nagore, que una vez más han presumido de su gran amistad con la madre de Rocío Flores.