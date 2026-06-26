El refugio de Amber Heard tras su mediático juicio con Johnny Depp: un pequeño pueblo en Mallorca donde intentó empezar de nuevo

Amber Heard encontró en Mallorca el lugar donde desaparecer del ruido. Después del mediático juicio que la enfrentó a Johnny Depp, seguido en todo el mundo como una serie en directo, la actriz norteamericana buscó refugio en uno de los rincones más tranquilos de la isla: Costitx, un pequeño pueblo del Pla de Mallorca donde la vida pasa lejos de los focos, los paparazis y el vértigo de Hollywood.

La intérprete, conocida por sus papeles en Aquaman y La Liga de la Justicia, se instaló en este municipio de interior de apenas 1.300 habitantes tras la sentencia dictada en junio de 2022 por un tribunal de Virginia, que la condenó a indemnizar a su exmarido después de seis semanas de un juicio convertido en fenómeno global. Pero más allá del fallo judicial, Heard tuvo que hacer frente a una presión todavía más difícil de esquivar: el linchamiento constante en redes sociales y la exposición pública de su vida privada.

En ese contexto, Mallorca apareció como un paréntesis. No la Mallorca de los grandes hoteles, los yates y las alfombras rojas, sino la Mallorca discreta del interior, la de los pueblos pequeños donde todavía pesa la rutina de cada día y donde una estrella internacional podía intentar recuperar algo parecido al anonimato.

Una nueva vida bajo otro nombre

Uno de los detalles más llamativos de su estancia en la isla fue la identidad con la que intentó pasar inadvertida. En Costitx, Amber Heard se hacía llamar Martha Jane Cannary, el nombre real de Calamity Jane, la mítica figura del oeste americano del siglo XIX.

No era un nombre elegido al azar. La actriz, que durante meses había sido uno de los rostros más comentados del planeta, adoptó en Mallorca una identidad vinculada a una mujer legendaria, exploradora y asociada al imaginario de la frontera norteamericana. El detalle alimentó todavía más el interés por su presencia en la isla: una estrella de Hollywood escondida en un pueblo mallorquín bajo el nombre de una leyenda del lejano oeste.

Según se publicó entonces, ese nombre figuraba incluso en la entrada de su domicilio mallorquín, una vivienda alquilada en Costitx y propiedad de la familia de Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, según se comentó entonces.

Costitx, donde Amber Heard quiso pasar desapercibida

Costitx se convirtió así en el escenario inesperado del reinicio personal de Amber Heard. El pequeño municipio del Pla, alejado de las rutas más masificadas de la isla, ofrecía justo lo que la actriz parecía necesitar: silencio, discreción y una vida cotidiana sin grandes sobresaltos.

Allí, Heard hizo vida de pueblo. Paseaba por las calles, salía a hacer la compra y acudía al parque con su hija Oonagh Paige, nacida en abril de 2021. La actriz no estaba sola en esta etapa mallorquina: también la acompañaba la directora de fotografía Bianca Butti, con quien mantenía una relación desde 2020.

La imagen tenía fuerza por el contraste. La misma actriz que había ocupado titulares en todo el mundo y que había sido observada al detalle durante el juicio con Johnny Depp aparecía ahora integrada en una rutina sencilla, lejos de los focos, recorriendo las calles de un pueblo del interior de Mallorca con su hija en una mochila de bebé.

Mallorca como escondite frente al ruido mundial

La llegada de Amber Heard a Costitx convirtió durante un tiempo a este municipio mallorquín en un lugar de interés internacional. La actriz buscaba paz, pero su presencia no tardó en trascender. El anonimato que había encontrado inicialmente en la isla quedó alterado cuando la prensa empezó a seguir sus pasos y el nombre de Costitx saltó a los medios de fuera de Mallorca.

Aun así, su estancia dejó una de las historias más curiosas de los últimos años en la crónica social de la isla: la de una actriz de Hollywood que, tras uno de los juicios más comentados del siglo, eligió un pequeño pueblo mallorquín para recomponerse.

No fue su primer contacto con la isla. Meses antes, a finales de enero de 2022, Heard ya había pasado por Mallorca y había compartido imágenes en redes sociales jugando al equívoco con Madrid. Aquella visita anticipó lo que vendría después: una etapa de refugio, silencio y reconstrucción personal en el corazón del Pla.

De Hollywood al Pla

La historia de Amber Heard en Mallorca sigue resultando llamativa porque rompe con la imagen habitual de las celebridades en la isla. No fue una estancia marcada por fiestas, lujo o grandes despliegues públicos, sino por todo lo contrario: discreción, anonimato y vida cotidiana.

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Costitx se convirtió durante unos meses en su refugio mallorquín, un lugar donde intentar empezar de nuevo después de una exposición mediática extrema. Una actriz perseguida por los titulares encontró en la Mallorca interior una forma de desaparecer. Tiempo después, en 2023, Amber Heard cambió la tranquilidad de Costitx por el bullicio de Madrid.

Fuente: Diario de Mallorca