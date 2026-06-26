Pedrerol confiesa su amor por Zaragoza tras recordar su etapa haciendo la mili: "Es la ciudad que mejor viste de España"

Josep Pedrerol ha vuelto a recordar a toda España el cariño que le tiene a Zaragoza y al Real Zaragoza. El presentador de El Chiringuito de Jugones aprovechó uno de sus pocos descansos entre programas del Mundial para tener un pequeño encuentro con un grupo de militares que se habían presentado en los platos de Atresmedia. El periodista catalán no dudó en atender a los jóvenes y recordar alguna que otra batallita de su etapa en la capital aragonesa donde hizo la mili en su juventud. Una fase de su vida que le hizo aficionado al Real Zaragoza por el que ha sufrido mucho esta temporada tras confirmarse el descenso al fútbol no profesional.

"¿Militares de Zaragoza? Estuve haciendo la mili en Pontoneros en Monzalbarba. Estaba a pocos kilómetros de Zaragoza. Bonita ciudad, Zaragoza donde la gente mejor viste de España. A mí me parece una ciudad increíble. Siempre que voy, voy al Pilar también. Encantado de haberos conocido", explicó Pedrerol al grupo de jóvenes militares destinados en la capital aragonesa que hicieron una excursión para conocer los entresijos de El Chiringuito de Jugones.

Josep Pedrerol en una imagen de archivo. / EFE/Jesús Monroy

Pedrerol hizo la mili durante su juventud en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros se encuentra en el barrio de Monzalbarba junto al río Ebro en el Acuartelamiento Sangenis. Pontoneros es una unidad del Ejército de Tierra con una larga tradición dentro del Arma de Ingenieros. Su origen se remonta a las primeras compañías creadas a comienzos del siglo XIX para facilitar el paso de tropas mediante la construcción de puentes, una función que con el tiempo se amplió a nuevas especialidades técnicas y operativas.

Actualmente, según informa el Ministerio de Defensa en su página web, el regimiento tiene capacidades muy diversas como la instalación de puentes fijos y flotantes, apoyar a despliegues, trabajos ferroviarios, desactivación de explosivos o incluso buceo militar. Los militares del regimiento de Pontoneros han participado en misiones internacionales del Ejército español y en numerosos apoyos a la población civil, especialmente inundaciones y emergencias.

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"Me enamoré de la ciudad"

Josep Pedrerol no solo estuvo haciendo la mili en la capital aragonesa sino que también dio sus primeros pasos en el periodismo antes de saltar a la fama en la televisión. El presentador de El Chiringuito de Jugones recordó su etapa radiofónica en Zaragoza horas después de que el Real Zaragoza confirmase de forma oficial su descenso a Primera RFEF. "Estuve un año en Zaragoza, me enamoré de la ciudad, de La Romareda y de la gente del Real Zaragoza. Trabajé en Radio Zaragoza con Paco Ortiz Remacha y toda la gente de la Cadena Ser, concluyó.

Fuente: El Periódico de Aragón