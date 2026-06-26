Dani Martín, de charco en charco

Hay artistas que encadenan éxitos, otros que acumulan fracasos y luego está Dani Martín, que últimamente se ha especializado en sumar polémicas y meterse en todos los charcos posibles.

Su último “chapoteo” ocurrió el pasado 23 de junio, en un concierto en Torrejón de Ardoz. Durante su actuación, una niña de 11 años alzó una pancarta pidiendo subir al escenario. La pequeña fue avistada por el cantante y éste comenzó a hablar con ella en un tono irónico y faltón. Llegó a llamar a la menor “maleducada” y le espetó que la subiría al escenario cuando él quisiera y no cuando ella lo pidiera. El vídeo voló a la velocidad del rayo por las redes sociales y, a las pocas horas, se convertía en la escena más criticada y viral del día.

No le quedó otro remedio a Dani que entonar la clásica vídeodisculpa para apagar el incendio cuanto antes. “Jamás en la vida le faltaría el respeto a una niña” y “caminaré de rodillas hasta la carretera para los ofendidos”, dijo muy molesto. También dejó claro que todos sus comentarios se hicieron “desde ese tono de comunicación de risa y broma”. ¡Ay, Dani, cómo nos ha chirriado esa poca humildad al disculparte!. Hasta la madre de la cría ha salido en televisión para reprender tu actitud públicamente y dejar claro que, además, no cumpliste con tu palabra y no invitaste a la pequeña a subir al escenario. Ahí la broma dejó de serlo.

Las Mamarazzis, fans de la música de Dani Martín, llevamos un tiempo preguntándonos qué le pasa al cantante. No sólo por esta última salida de tono, es que últimamente sus intervenciones públicas vienen con sorpresa incorporada y polémica bajo el brazo.

2025 fue, sin duda, un año prolífico en charcos para el artista. Dani Martín ganó el premio a Mejor Artista en Directo en los premios de Los40, pero sus palabras de agradecimiento se tornaron surrealistas al elogiar de manera tibia a Rosalía y Aitana, para destacar especialmente a Dani Fernández, lo que fue interpretado por algunos como una crítica implícita hacia las artistas. Se indignó ante la incomprensión de sus palabras.

También en diciembre animó a sus seguidores a no votar en las próximas elecciones generales: “Yo os animo a que no votéis a nadie, a nadie. Para que se den cuenta de que no nos representan”, soltó en sus redes. Tuvo que disculparse y aseguró que sus palabras se habían malinterpretado, una vez más. Un año antes, había protagonizado el episodio “Ester Expósito”, que todavía nos sigue chirriando. Martín le dedicó un tema a Expósito que rezaba: “Que no la conozco en persona y me tiene loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo, ¿por qué no me miras si la escribí por nosotros?”. Con 20 años se acostaba con la madre de su amigo José, según relataba en uno de sus primeros éxitos con ‘El Canto del Loco’, y, con casi 50, quería ligarse a una veinteañera utilizando una canción como cebo. A día de hoy, Dani sigue sin entender por qué suscitó revuelo su letra y rechaza la interpretación de los más críticos.

Un error lo tiene cualquiera, nosotras las primeras. El problema viene cuando el error deja de ser puntual y pasa a ser la costumbre, y la autocrítica se sustituye por el “no me han entendido” para evitar escuchar a los demás.