La boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría celebrarse en el Madison Square Garden el 4 de julio

Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso en agosto de 2025 ha habido una gran especulación sobre dónde celebrarían la boda y en qué fecha se darían el "sí, quiero". Después de meses de rumores, parece que la pareja va a casarse el fin de semana del 4 de julio, algo que ha confirmado el 'New York Times', que ha anunciado que la cantante ha alquilado el estadio deportivo del Madison Square Garden para esos días. Además, el medio ha reunido una serie de pistas que darían a entender que el enlace entre la cantante y el jugador de fútbol americano tendría lugar en esas fechas.

Según el medio estadounidense, un ejecutivo de la industria del entretenimiento y personas conocedoras de la situación han afirmado que la celebración duraría varios días. El 2 de julio tendría lugar, en el Madison Square Garden, una reunión más íntima donde acudirían unas 100 personas. El día 3 de julio, aproximadamente unos 1.000 invitados asistirían al estadio para una gran celebración, donde incluso podría haber algún espectáculo en el escenario. Además de reservar el estadio, han confirmado que se solicitó un permiso a la ciudad de Nueva York para cerrar diversas calles de las proximidades del estadio desde el día 2 hasta el 4 de julio.

Aparte de las declaraciones de fuentes que se han mantenido en el anonimato, el 'New York Times' ha recopilado más pistas que dan a entender que la boda se celebrará esa semana. Del 29 de junio al 6 de julio no hay eventos públicos programados en el Madison Square Garden, algo que sorprende dada la cantidad de conciertos que suele haber en verano, aunque Bon Jovi actuará allí el 7 de julio, así que todas las decoraciones tendrían que ser retiradas antes de ese día.

Asimismo, varios miembros de los Kansas City Chiefs, el equipo en el que juega Kelce, han reservado habitaciones de hotel en el Marriott Marquis, ubicado en Times Square, para esas fechas. Además, Winick Productions, una empresa de organización para eventos, presentó, a principios de junio, una solicitud a la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública para pedir la autorización para montar una carpa fuera del estadio para un evento que acogería entre 500 y 999 asistentes, y que los camiones necesitarían espacio para cargar y descargar materiales.

De celebrarse el enlace durante ese fin de semana, la gran estrella del pop y el tres veces campeón de la Super Bowl tendrían que compartir la atención mediática con otros grandes eventos en Nueva York, ya que el 4 de julio toma más importancia este año en Estados Unidos por la celebración del 250 aniversario del país, así que el espectáculo de fuegos artificiales que se hace anualmente en el Bajo Manhattan será más fastuoso de lo normal. Además, unos 80 veleros y buques del país harán un desfile en el puerto de Nueva York para la ocasión. A esto hay que sumarle que el 5 de julio hay un partido programado en Nueva Jersey por el Mundial de la FIFA.

La estrella de la música siempre ha mantenido una capa de hermetismo alrededor su vida privada, pero el secretismo no ha evitado nunca que los fans de la cantante intenten adivinar piezas de su vida a través de las pistas que deja en sus canciones y redes sociales. Por ejemplo, desde el principio se pensó que la boda tendría lugar el 13 de junio, ya que es el número preferido de la cantante por varios motivos: nació el día 13, su primer álbum se convirtió en disco de oro en 13 semanas, y en los eventos quiere sentarse en la fila 13, entre otros.

Dada esta información y teniendo en cuenta que algunos tabloides informaron de que la boda tendría lugar el 13 de junio en un hotel de lujo cerca de la vivienda que Swift tiene en Rhode Island, algunos fans acudieron esperando captar algún momento, pero eso no ocurrió. Que el enlace tenga lugar durante la semana del 4 de julio quizás tenga más sentido, ya que la artista norteamericana también es conocida por organizar fiestas en su mansión de Rhode Island el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América.

Si la boda finalmente se celebrara en el estadio, Taylor Swift podría seguir controlando la narrativa, ya que el Madison Square Garden supone un espacio supervisado sin ventanas que ofrece un alto grado de seguridad y privacidad. Según el medio Page Six, los invitados llegarían en autobuses con las ventanas tintadas, y la gran cantidad de entradas que permiten trasladar a los famosos al interior hace del estadio el lugar idóneo para la celebración, algo que sería muy difícil de conseguir en un espacio al aire libre. La propia cantante avivó los rumores cuando asistió al Madison Square Garden junto a las hermanas Haim para ver el cuarto partido de las finales de la NBA para animar a los Knicks, los cuales jugaban contra los Spurs de San Antonio. Además, la cantante posee una casa en el barrio de Tribeca en Manhattan, y es bien sabido que Swift tiene una gran conexión con la Gran Manzana, algo que ha verbalizado en canciones como 'Welcome to New York', 'Coney Island', 'Cornelia Street', 'Delicate' o 'Cardigan'.

Taylor Swift y las hermanas Haim en las Finales de la NBA entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York / EFE

La extensa lista de invitados

Con tantos asistentes y dado el grado de celebridad de la pareja, no es de extrañar que muchas figuras del mundo del espectáculo y del entretenimiento hayan recibido una invitación para el gran evento. Aunque la lista de invitados no ha sido confirmada, sí que se especula sobre algunos de los famosos que es muy probable que asistan. Aparte de los compañeros de equipo del futbolista y de Suki Waterhouse, la cual sí que reveló en una entrevista con Variety que iba a asistir a la boda, se espera la presencia de amigas de Swift como Selena Gomez, Abigail Anderson Berard (una amiga de la infancia), Gigi Hadid, Ashley Avignone o las hermanas Haim. Asimismo, se espera que también hayan sido invitadas otras amistades de la cantante, como Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Zoë Kravitz, Emma Stone, el productor Jack Antonoff o el presentador Antoni Porowski.

Además, este evento supondrá una oportunidad para averiguar en qué estado se encuentra su relación con algunas de sus amigas, como Blake Lively o Karlie Kloss, con las cuales se ha distanciado últimamente.