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Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho"

La periodista reivindica sus raíces rurales con orgullo, explicando que se sigue sintiendo muy de pueblo

Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales en menos de un año

Sara Carbonero en un photocall

Sara Carbonero en un photocall / ANTENA 3

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Álex Pareja

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Sara Carbonero ha vuelto a reivindicar con orgullo sus raíces rurales y las de la familia que formó con Iker Casillas. La periodista ha explicado que se siente muy de pueblo y que no ve ese origen como algo menor, sino como parte de su identidad y también de la educación que quiere transmitir a sus hijos.

Un orgullo muy suyo

Carbonero insiste, en una nueva entrevista con El País, que procede de un entorno humilde y que eso le ha marcado de forma positiva. En sus palabras, no reniega de sus orígenes, sino que los reivindica con naturalidad. Ese vínculo con la tierra y con la vida sencilla sigue muy presente en su forma de entender la familia y el día a día.

La periodista también destaca que el padre de sus hijos viene de un pueblo todavía más pequeño, una aldea de apenas 100 habitantes. Según cuenta, a sus hijos les gusta mucho esa manera de vivir y de relacionarse con sus raíces, alejados de la vida más ajetreada de la ciudad.

Corral de Almaguer, pueblo de Sara Carbonero.

Corral de Almaguer, pueblo de Sara Carbonero. / ARCHIVO

Corral de Almaguer, su pueblo

En su caso, Sara Carbonero es de Corral de Almaguer, en Toledo, un lugar que también reivindica con orgullo y que forma parte de su identidad personal. Esa referencia a su propio pueblo encaja con el mensaje que quiere transmitir: venir de un entorno pequeño no es algo que esconder, sino una parte valiosa de su historia.

Carbonero deja claro que quiere que sus hijos crezcan sin complejos respecto a sus orígenes. Para ella, haber nacido o vivido en un pueblo no es algo que deba ocultarse, sino una parte valiosa de su vida. Por eso habla con orgullo de ese entorno y lo presenta como un aprendizaje, no como una carencia.

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Sus declaraciones reflejan una manera de entender la vida alejada de la ciudad y mucho más conectada con lo esencial. En un momento en el que muchas celebridades ensalzan el lujo o la exclusividad, ella pone en valor justo lo contrario: la sencillez, la identidad y las raíces.

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