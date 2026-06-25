La compra de una mansión de lujo en Barcelona pone a Raphinha contra las cuerdas | Exclusiva

Llega el miércoles y, con la pólvora de Sant Joan todavía caliente, un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO sale a escena dispuesto a prender la mecha. Laura Fa y Lorena Vázquez han recibido el verano y sus primeras olas de calor con la única traca capaz de competir con los petardos de la verbena: la actualidad de la prensa del corazón.

Esta semana, las periodistas han repasado la ruptura de Óscar Casas y Ana Mena, las polémicas eternas de Dani Martín, el gafe de Isabel Pantoja, la grave denuncia por acoso sexual a Ortega Cano, el baile de despachos de Christian Gálvez y el sorprendente lío inmobiliario de Raphinha. Sin más preámbulo, encendemos la hoguera.

Óscar Casas y Ana Mena, un amor que se enfría en pleno verano

El primer 'petardazo' lo lanzó Javi Hoyos, a quien las Mamarazzis presentan como "la persona que da más exclusivas" —ya casi de Europa, más que de España—. El periodista anunció la ruptura entre Óscar Casas y Ana Mena tras confirmar la información con el entorno de la pareja, que llevaba un año y medio de relación. Durante ese tiempo, ambos explicaron de manera "muy generosa" a los medios cómo había surgido y cómo era su historia de amor, así que, pese a no hacer lo mismo con su adiós, este no ha pasado desapercibido.

¿El gran motivo de la separación? La distancia y unas agendas profesionales en plena ebullición. Él, sin ir más lejos, está dirigiendo una película junto a su hermano, y los dos arrastran calendarios tan activos que la relación terminó enfriándose. Eso sí, desde ambos entornos se ha querido dejar claro que no había terceras personas de por medio. Y que "no se descarta una reconciliación".

Pero hay más. Algunas de las principales cabeceras han publicado fotos "muy cómplices" —según titula 'Semana'— de la cantante con Carlos Alcaraz. Los rumores entre ambos se remontan a un "quelque chose" ("algo" en francés) allá por 2023. Con todo, antes de que nadie se emocione, conviene matizar: tanto Javi Hoyos como la revista '¡Hola!' han hablado con el entorno y rápidamente han desmentido que exista relación alguna entre ambos famosos.

Dani Martín y su monólogo... ¿Incomprendido?

El siguiente turno, no sin antes agradecer a 'Menudo cuadro' la acogida que dieron a las Mamarazzis, ha sido para un Dani Martín que, recordemos, estudió Arte Dramático. Quizás por eso, a juzgar por su último momento viral, parece haberse reconvertido en monologuista y humorista.

Y es que, durante uno de sus conciertos, el cantante se dirigió a una niña que portaba una pancarta pidiendo que la subiera al escenario. En un intento de hacerse el gracioso, el artista arrancó una broma que ni las Mamarazzis ni muchos de los presentes terminaron de pillar: llamó a la pequeña "maleducada" y le advirtió que subiría cuando él lo dijera. Fiel a su línea de pedir disculpas públicas, después hizo lo propio con un perdón algo tibio, victimizándose y excusándose solo con los "ofendidos".

Es justo recordar que Dani Martín ha dado visibilidad a muchos problemas de, por ejemplo, salud mental, de la misma manera que también tiene su lado polémico, y ese victimismo a la hora de pronunciarse termina haciendo mella en su imagen.

Isabel Pantoja, "gafe" por naturaleza

De cantante a cantante —ambos polémicos— y tiro porque me toca: Isabel Pantoja. "Me creeré que es gafe porque la lía siempre", ha sentenciado Fa incluso antes de arrancar. Razones no faltan: la tonadillera tenía que aparecer en un concierto en Sevilla junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, con la colaboración esperada de Il Divo, que se bajó de la fecha justo antes de que ella hiciera lo propio. La sensación que queda es que desde el grupo no querían compartir escenario con ella.

La organización de Icónica Santalucía, nombre del festival, ya ha comunicado que tomará acciones legales contra la cantante. Desde el evento, que se enteró de la baja por los medios sin previa notificación, aseguran haber hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo con la artista, pero las discrepancias entre ambos lados parecían insalvables. Por si fuera poco, tampoco ha devuelto el caché adelantado de este concierto del que ahora no será partícipe.

Hay, eso sí, una buena noticia: dos de las personas que se habían puesto en contacto con las Mamarazzis para usar el programa como altavoz de su problema a la hora de reclamar la devolución de unas entradas de un concierto cancelado ya han recibido el importe, tal como han confirmado a Lorena Vázquez.

La denuncia por acoso sexual a Ortega Cano

En 'The Objective', el periodista Antonio Albert ha publicado una columna de opinión donde denuncia públicamente que, años atrás, se sintió acosado sexualmente por Ortega Cano en una fiesta. Según su relato, el diestro lo estampó contra la pared, lo tocó por debajo de la camisa y lo invitó a seguir intimando en su finca, la Yerbabuena. En el momento de los hechos, Albert fue a buscar la complicidad de Terelu Campos, quien no hizo otra cosa que restarle importancia.

Las Mamarazzis han aprovechado el momento para subrayar una obviedad que conviene repetir: el acoso y el abuso sexual suelen estar a cargo de hombres, pero no siempre es contra mujeres. Asimismo, resulta significativo que todos los mensajes que ha suscitado el texto vayan en la línea de cuestionar a la persona que denuncia una vulnerabilidad. Las periodistas destacan, además, que se trata de una información que ha pasado muy desapercibida pese a la gravedad de los presuntos hechos.

Cabe recordar que este miércoles se estrena el documental 'La más grande', en el que no figura ningún allegado a Rocío Jurado, persona en torno a la cual gira el reportaje. Y es que su hija, Rocío Carrasco, se encuentra a cargo del proyecto y está muy distanciada del resto de la familia, que declinó participar. El hilo conductor se centra, por tanto, estrictamente en la figura artística y social de Rocío Jurado.

Christian Gálvez y el baile de despachos televisivos

Cambiando de tercio, Christian Gálvez estuvo en un pódcast en el que contó que siguió en Mediaset por fidelidad al grupo pese al traspaso de 'Pasapalabra'. La versión, sin embargo, tiene algún que otro matiz: el periodista Juanma Fernández, fundador del medio 'Bluper', contó la semana pasada en redes que en aquel momento Gálvez se había ofrecido repetidas veces a Antena 3, aunque las conversaciones no salieron adelante.

Y hablando de ofrecerse vía llamada, las Mamarazzis recogen otra información relevante: Beatriz Miranda escribe en 'La Otra Crónica' de 'El Mundo' que algunos compañeros —algunos de ellos conocidos de las Mamarazzis— trabajan haciendo "acoso y derribo", llamando para figurar en la lista de las personas más influyentes. "No os fieis mucho de estos listados", advierte Fa.

Raphinha, una mansión comprada por la puerta de atrás

A raíz de las informaciones que han salido en diversos medios sobre los problemas familiares y económicos que supuestamente padece el futbolista brasileño Raphinha, esta semana llega a las Mamarazzis una historia con tintes inmobiliarios. El jugador del FC Barcelona y su mujer se habían interesado –con una agencia ejerciendo como intermediaria– por una mansión en la zona alta de Barcelona. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y terminaron decantándose por no quedársela.

Mamarazzis - Raphinha

Cuál fue la sorpresa de la agencia cuando descubrió que la pareja había terminado adquiriendo el inmueble por otras vías, presumiblemente para evitar comisiones o gastos asociados a la operación original. Según han podido saber las Mamarazzis, el futbolista habría adquirido la residencia sin contar con la API y, como la agencia tenía una firma con ellos, todo apunta a que emprenderán medidas legales.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.