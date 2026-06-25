Álvaro de Luna, Ruslana, Nil Moliner, Chiara Oliver, La La Love You y Leire Martíne, estrellas de 'LOS40 Summer Live 2026'

Un año más, LOS40 presenta la gira más extensa del verano: 'LOS40 Summer Live 2026'. Del 9 de julio al 7 de agosto, algunos de los artistas más destacados del panorama musical actual presentarán sus hits en directo ante miles de fans en distintas localidades de España.

'LOS40 Summer Live 2026', que visitará 22 municipios españoles, arrancará el 9 de julio en Cáceres para después hacer parada en Ciudad Real, Ceuta, Cádiz, Torre del Mar (Málaga), Águilas (Murcia), San Javier (Murcia), Santa Pola (Alicante), El Campello (Alicante), Villena (Alicante), Alcoy (Alicante), Mislata (Valencia), Peñíscola (Castellón), Salou (Tarragona), Cubelles (Barcelona), Logroño (La Rioja), Zarautz (Gipuzkoa), Laredo (Cantabria), Candás (Asturias), A Coruña y Combarro (Pontevedra). La gira llegará a su fin el 7 de agosto en Simancas (Valladolid).

Álvaro de Luna, Ruslana, Nil Moliner, Chiara Oliver, La La Love You, Leire Martínez, Vicco, Walls, Yorghaki, Daniela Blasco, DePol, Marlon, Naiara, Samuraï, Enol, Bombai, Adexe & Nau, Chema Rivas, Michael Foster, Pikete, La Beba, Cesar AC, Caros Marco y Lola Tuduri serán los grandes protagonistas de la nueva edición de 'LOS40 Summer Live', la gira más multitudinaria de España que el pasado año batió todos sus récords tras reunir a más de 200.000 personas.

Desde la cabina de DJ, Óscar Martínez y David Álvarez, dos de las principales voces de LOS40, se encargarán de presentar los conciertos y de animar la fiesta pinchando los temas más divertidos y frescos del verano.

Además, Karin Herrero, locutor de la emisora y colaborador de 'Anda Ya', participará varias fechas de 'LOS40 Summer Live 2026' como animador especial. Durante la gira también habrá guiños a El Eco de LOS40, la iniciativa sostenible de la emisora.