El Rey Juan Carlos abandona España antes de lo previsto

Después de 6 días disfrutando de su pasión por el mar y las regatas en Sanxenxo, el Rey Juan Carlos ha abandonado España. A pesar de que se creía que en esta ocasión su visita -la tercera en lo que llevamos de 2026- se alargaría más tiempo debido al calor sofocante que hace en Abu Dabi en esta época del año, y se quedaría en la localidad gallega varias semanas para ponerse de nuevo al timón de 'El Bribón' en la prueba del Campeonato de Europa que se disputará entre el 13 y el 24 de julio en el Lago Leman de Ginebra, finalmente no ha sido así.

Este domingo a última hora de la tarde, después de navegar por el Atlántico durante parte de la jornada, el Emérito dejaba con una gran sonrisa la casa de Pedro Campos en el pueblo pontevedrés en un coche conducido por su gran amigo para dirigirse al aeropuerto de Vigo, donde con algunas dificultades le veíamos subir al avión privado con el que ha puesto rumbo a un destino desconocido, ya que por el momento no ha trascendido si ha viajado a la localidad portuguesa de Cascais -donde pasa algunas temporadas- o a Ginebra, aunque sí parece descartado que haya vuelto al Emirato Árabe.

Menos de una semana en España en la que al contrario de lo que se pensaba no ha recibido la visita de sus hijas las infantas Elena y Cristina, ni la de ninguno de sus nietos -Victoria Federica sí viajó el pasado abril con su novio Jorge Navalpotro a Sanxenxo para estar con su abuelo-, pero sí la de su ahijada Luisa de Orleans, y la de su hermana Margarita de Borbón, su cuñado Carlos Zurita, y sus sobrinos María y Alfonso Zurita, con los que ha quedado una vez más de manifiesto la especial relación que mantiene y el gran apoyo en el que se han convertido cada vez que viaja a nuestro país.

Aunque a principios de año se especuló con que Don Juan Carlos habría sufrido un bajón de salud, en su regreso a la localidad gallega ha demostrado que, a pesar de sus problemas de movilidad, a sus 88 años se encuentra estupendo y en plena forma, saliendo a navegar en varias ocasiones, y también disfrutando de la gastronomía local en algunos de sus restaurantes favoritos de la zona.