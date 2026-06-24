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Marc Márquez, sobre vivir en Andorra: "A nivel de impuestos se paga mucho menos. Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'"

El piloto de MotoGP se sinceró sobre su experiencia en el país andorrano en una entrevista al programa 'El Objetivo' de La Sexta

Marc Márquez, sobre España y su vida en Catalunya: "Es de los mejores países para vivir"

Marc Márquez.

Marc Márquez. / ALEJANDRO CERESUELA

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Ricardo Castelló

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Muy buenas noticias para Marc Márquez. Esta mañana, Ducati ha anunciado la renovación del piloto de Cervera por dos temporadas más, lo que supone que vestirá el rojo como mínimo hasta 2028. El '93' ha sido más exigente a nivel económico en este segundo contrato después de lograr 11 victorias y un total de 15 podios para Ducati en 2025.

La vida privada del heptacampeón de MotoGP siempre está en el punto de mira y uno de los momentos más comentados fue cuando decidió mudarse a Andorra, algo de lo que se pronunció en una entrevista que otorgó a 'El Objetivo' de La Sexta.

El piloto de Ducati decidió irse a Andorra, ya que era un lugar al que había acudido mucho cuando era pequeño: "Desde los 15 años he estado yendo a Andorra. Hemos ido allí a comprar con mis padres, a pasar el fin de semana, teníamos carreras allí... Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas...".

Con el dinero que ya había ganado, Márquez decidió invertir en Andorra: "Me compré una casa allí como segunda residencia para ir, tener mis esquís y mis cosas". Sin embargo, tuvo la idea de mudarse durante un invierno, pero no salió bien: "Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'". El piloto de MotoGP no le convenció el estilo de vida y prefirió estar cerca de los suyos.

Fue en un momento en el que "ya empezaban a subir muchos pilotos y a nivel de impuestos se paga mucho menos". Uno de los principales motivos por los que la mayoría de las personas se mudan a Andorra.

Actualmente, Márquez vive en la urbanización La Finca, situada en el municipio de Pozuelo de Alarcón, en el área metropolitana de Madrid, junto a su pareja, Gemma Pinto.

En la entrevista, también se pronunció sobre la posibilidad de que cuando tenga un hijo siga sus pasos en el mundo de la MotoGP. El de Cervera fue claro: "No me gustaría porque solo pienso 'pobre, niño o niña'. No sé cuánto protector sería, porque a mí me gusta ser muy protector, pero el legado, el llevar el apellido no les ayudaría nada".

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Es consciente de que tener el apellido Márquez les abriría puertas, pero también tendrían prejuicios con él: "Al revés porque dirían 'es hijo de...'. Quizás tendrán alguna facilidad económica, en este caso, pero si no les falta de nada no tendrán la misma hambre".

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