Localidad
El refugio personal de Julián Álvarez (26 años): un pueblo agrícola de 3.000 habitantes, donde destaca un templo católico del 1950
Es uno de los municipios más populares de Argentina, ya que allí nació el futbolista del Atlético de Madrid
Una casa de tres plantas, terraza y piscina en una pedanía de 60 vecinos: así es el refugio andaluz de Zinedine Zidane
El Atlético se indigna y el Barça celebra la petición de traspaso de Julián Álvarez
Julián Álvarez es uno de los nombres propios del mercado de fichajes. Ayer, en zona mixta, el delantero argentino anunció que quiere abandonar el Atlético de Madrid, ya que considera que es lo mejor para las dos partes, además de decir que quiere "cumplir su sueño", que tiene toda la pinta que es vestir la camiseta del FC Barcelona durante las próximas temporadas. El futbolista dio estas declaraciones, que están dando la vuelta al mundo, después de ganar a Austria por 2-0, gracias a los goles de Leo Messi.
El futbolista no está atravesando un buen momento, según contó Jota Jordi en 'El Chiringuito'. Después del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista argentino desconectará de todo el ruido mediático en su refugio, Calchín, un pequeño pueblo agrícola de 3.000 habitantes.
El municipio está situado en el departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba, Argentina.
Es una de las localidades más pequeñas del país, pero es conocido mundialmente por ser el pueblo natal del delantero argentino, donde empezó a jugar a fútbol en el Club Atlético Calchín.
Solo al entrar al municipio se puede ver un cartel enorme que dice: "Bienvenidos a Calchín, la tierra de Julián Álvarez".
Las principales actividades económicas en Calchín son la agricultura y la ganadería, donde la mayoría de los habitantes se dedican a ello, aunque también se dedican a otros servicios como la bulonería, tornería y cerealeras.
Uno de los sitios más populares del pueblo es la Parroquia de San José, ya que está considerado como un templo católico clave para la provincia de Córdoba. Además, está atendida por el Arzobispado de San Francisco y lleva años al servicio de los fieles de la zona.
Tampoco tiene muchos años, ya que fue inaugurada y bendecida en 1950. Otro de los lugares más emblemáticos de Calchín es la estación de tren. Aunque actualmente ya no está en funcionamiento, se ha convertido en un edificio histórico que forma parte de la memoria colectiva y del patrimonio local.
- Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
- Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
- Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida
- Los estudiantes catalanes suspenden las Matemáticas de la Selectividad: un 4,1, la nota más baja de la última década
- Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones