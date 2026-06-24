FACUA denuncia ante la Fiscalía a la nueva compañía de telecos de Bertín Osborne por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Fiscalía a la nueva compañía de telecomunicaciones de Bertín Osborne por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa.

Según la asociación de consumidores, desde su lanzamiento, Española de Telefonía viene captando clientes con una falsa "prueba de velocidad" para hacerles creer que su conexión a internet es hasta 20 veces más lenta que la real y que contratando sus servicios de fibra se dispararía.

La asociación ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Sevilla, ya que la empresa, EDT Compañía Ibérica de Telefonía SL, tiene su sede social en la localidad sevillana de Tomares.

En un comunicado, FACUA explica que ha comprobado que "tras la supuesta prueba se esconde un fraude extraordinariamente burdo". "En realidad, se trata de un código programado en javascript que, cuando el usuario pulsa el botón "realizar test de velocidad", se limita a mostrar en pantalla un número que va aumentando progresivamente hasta acabar simulando un resultado que no es más que una cifra aleatoria entre 50 y 250", apunta FACUA.

"Dadas las características del código utilizado, los falsos Megabytes por segundo (Mbps) que muestra como resultado este test de velocidad fake varían cada vez que se pulsa el botón. Hasta el extremo de que un mismo usuario puede hacer la prueba y obtener un resultado de 250 Mbps para inmediatamente después recibir otro de 50 Mbps", apunta la asociación de consumidores, que informa que varios usuarios han alertado de ello en los últimos días a través de las redes sociales. "La repercusión del fraude en medios digitales especializados ha llevado a Española de Telefonía a eliminar el test fake y sustituirlo por otro que sí mide la velocidad de conexión, aunque de manera muy básica y poco fiable", añade.

Quién está detrás de Española de Telefonía

La nueva compañía de telecomunicaciones de Bertín Osborne fue creada por un empresario que montó con Manuel Díaz El Cordobés una energética que terminó en concurso de acreedores con una deuda de más de 145.000 euros, informa FACUA. "Se trata de Grupo ADI Energía, que tenía el mismo domicilio social que la recién lanzada Española de Telefonía (EDT Compañía Ibérica de Telefonía SL), operadora que acaba de anunciar que también comercializará energía"-

El pasado 1 de junio, Bertín Osborne anunció desde su cuenta de Instagram que ese día nacía Española de Telefonía. Lo hizo con un cartel publicitario en la que reciclaba una fotografía que ya había usado para otro anuncio de la marca de ropa El Capote.

En el post más reciente, Osborne afirma: «Antonio, Paco, Ernesto, Fran y Bertín, se unieron para ofrecer en telefonía un servicio premium, para personas que amen a su país, esto es, España». Aunque no menciona los apellidos de estas cinco personas, tres de sus nombres coinciden con los del creador de la empresa, Antonio José Limón Fernández, y sus otros dos administradores solidarios: Paco y Fran serían Francisco José Senra Silva y Francisco Luis Fonseca Morón.