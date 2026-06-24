Encuentran muerta a la 'influencer' Natalia Villalba en un apartamento de Bogotá

La 'influencer' Natalia Villalba Angarita ha sido encontrada sin vida en un apartamento de la ciudad colombiana de Bogotá en el que se alojaba desde principios de junio. El cuerpo de la celebridad de 37 años ha sido encontrado con signos de violencia dentro de una maleta en el interior de la ducha del baño.

Y, aunque la investigación de la Fiscalía sigue en marcha para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido, las principales hipótesis apuntan a que se trataría de un crimen machista, con dos personas extranjeras como figuras clave.

Uno de los principales sospechosos es un hombre estadounidense que habría acompañado a Villalba durante los primeros días de su estancia, según consta en los registros del inmueble. Sin embargo, las investigaciones también señalan a otro posible hombre involucrado de nacionalidad británica que aparece en varias imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edficio el día antes de que descubrieran el cadáver de la mujer. En ellas, el sospechoso estaba transportando ropa de cama a la zona de lavandería del edificio.

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La noticia, que ha golpeado duramente a su masa de seguidores, sigue sin tener muchos más detalles de su investigación.