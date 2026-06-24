Carmen Alcayde y su novio, Charli, se casan

Después de casi tres años de relación en los que no les ha afectado en absoluto los 22 años de edad que les separan -la presentadora tiene 52 y su chico cumple 30- en los que hemos visto a la valenciana más feliz que nunca, la pareja ha decidido darse el 'sí quiero' y formalizar su historia de amor.

Y así lo ha anunciado pletórica la propia Carmen a través de sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo con el momento en el que el joven dj le pidió matrimonio por sorpresa mientras festejaban la noche de San Juan en compañía de un grupo de amigos en la tierra natal de ambos, Valencia.

Con la canción 'Perfect' de Ed Sheeran de fondo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido hacer partícipes a sus 274.000 seguidores en Instagram de cómo, mientras bailaban, Charli -Carlos Martínez- se arrodilló y la dejó sin palabras al sacar una cajita de terciopelo con un original anillo de plata de grandes dimensiones que, incrédula y sin dejar de reírse, Carmen se ha puesto en el dedo corazón mientras el resto de los presentes exclamaban '¡dile que sí, dile que sí!'. Algo que ha hecho encantada antes de fundirse en un romántico beso con su futuro marido.

"Hoy tacho uno de mis deseos de la noche de San Juan. Estoy prometida del hombre más maravilloso del mundo, con el que sé que yo y mis hijos compartiremos una vida llena de felicidad y cariño, pero también de risas y aventuras" ha revelado emocionada. "Te quiero mucho, amorciwi. Y sí, tal vez esta sea la mayor locura de nuestras vidas pero... ¿Quién nos lo impide?" ha añadido dirigiéndose directamente a su chico, al que conoció en 2023 durante un evento que presentaba en Extremadura en el que él pinchaba y con el que, como ha confesado en más de una ocasión el flechazo fue instantáneo.

Desde entonces, y a pesar de los prejuicios iniciales por los 22 años que les separan, Carmen y Charli forman una pareja inseparable, y el cantante se ha integrado a la perfección en el círculo de la periodista y se lleva a las mil maravillas con sus tres hijos, Carmen (13), Eduardo (12) y Olivia (8), fruto de su matrimonio con Eduardo Primo Arnau. Y ahora, a punto de celebrar su tercer aniversario de noviazgo, la pareja ha decidido pasar por el altar para poner la guinda a su historia de amor.