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Bertín Osborne reaparece ante las cámaras y se derrite en elogios hacia Gabriela Guillén
Chance
Tras unas semanas especialmente complicadas de salud, Bertín Osborne ha reaparecido ante lás cámaras para recoger un premio muy especial, el 'Beef Awards' que ha recibido la Fundación Kike Osborne. "Estoy bien, ya me he recuperado. Físicamente me he recuperado ya, gracias a Dios. Pero lo he pasado fatal" reconoció el cantante sobre su estado de salud. Además, aseguraba que hay mucha gente en su misma situación: "Una especie de brote. Bueno, los efectos del COVID todavía no lo sabemos. El día de mañana nos enteraremos qué ha pasado con el COVID y con las vacunas".
Demostrando lo mucho que ha mejorado la relación con su hijo David a pesar de la distancia, el cantante solo tuvo palabras de cariño y admiración hacia la madre del pequeño, Gabriella Guillén: "Es una chavala estupenda, discreta, es una tía que trabaja como una burra y que no le piden a nadie y mira, pues yo creo que se merece que le vayan bien las cosas". Además, aseguraba que él pondrá todo de su parte para ayudarla tras el último desengaño empresarial que ha tenido con la que era su socia: "Está hecha polvo porque la han dejado colgada de la brocha. Se ha ido aprovechando que se había ido a 'Supervivientes'. Me parece tremendo y lo hablamos muy a menudo, yo intentaré ayudar en lo que pueda".
Con ganas de que se produzca el esperado encuentro entre todos sus hijos, Bertín reconocía que no es fácil conseguirlo debido a lo mucho que viajan: "Yo no paro de moverme, mis hijas igual. Es muy complicado juntarlos a todos, no te lo vas a creer... Pero lo intentaremos".
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