El Rey Juan Carlos, de mal humor, saca su peor cara ante las cámaras en Sanxenxo

Feliz por encontrarse de nuevo en España disfrutando de su pasión por el mar y la vela, de la compañía de buenos amigos como Pedro Campos, y de la visita de familiares como su hermana la infanta Margarita, su sobrina María Zurita, o su ahijada Luisa de Orleans en sus primeros días en Sanxenxo, el Rey Juan Carlos ha sorprendido rompiendo su silencio ante las cámaras con ese 'arranque Borbón' del que ha hecho gala en numerosas ocasiones, y del que hacía tiempo que no éramos testigos.

A pesar de intentar mantener un perfil bajo en esta nueva visita a nuestro país -la tercera en lo que llevamos de 2026 y la más larga desde que se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020, ya que huyendo de las altas temperaturas del Emirato Árabe planea pasar varias semanas en Europa a las que pondrá el broche de oro poniéndose de nuevo al timón de 'El Bribón' en la prueba del Campeonato de Europa que se disputará entre el 13 y el 24 de julio en el Lago Leman de Ginebra-, el padre del Rey Felipe VI ha tenido una reacción tan espontánea como llamativa cuando abandonaba la casa de su anfitrión en la localidad gallega.

En el sitio del copiloto del coche conducido por Pedro Campos, don Juan Carlos no dudó en recriminar a la prensa que para grabarle se hubiesen colocado en un lugar que les quitaba la visibilidad para poder continuar su camino. "¡Que no se ve! ¡Que no se ve la carretera!" ha exclamado de evidente mal humor mientras hacía gestos con la mano para que las cámaras se apartasen y le dejasen cumplir con sus planes.

Y es que exprimiendo al máximo su paso por Sanxenxo el Emérito ha acudido al Real Club Náutico para disfrutar de una cena a base de marisco y otros productos típicos de la gastronomía gallega con su hermana Margarita, su cuñado Carlos Zurita y sus sobrinos María y Alfonso Zurita, en la que, ya más tranquilo, ha dejado en el aire si se plantea regresar definitivamente a España e instalar su residencia en Galicia.