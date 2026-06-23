Primeras imágenes de Ortega Cano, interpretado por Miguel Hermoso, en el rodaje del biopic de Rocío Jurado

Se confirma lo que se ha rumoreado en los últimos días sobre la presencia de José Ortega Cano en el biopic de Rocío Jurado que se estrenará próximamente en RTVE y que lleva días rodándose en la localidad natal de la icónica artista, Chipiona.

A pesar de que en un principio se especuló con que el torero ni siquiera aparecería en la recreación de los episodios más importantes de la vida de 'La más grande' aunque su matrimonio y su historia de amor no se rompieron hasta su muerte en 2006, y de que juntos adoptaron a dos niños, José Fernando y Gloria Camila, para cumplir su sueño de formar su propia familia, finalmente no será así y el viudo de la cantante tendrá su protagonismo en la serie.

Primeras imágenes de Ortega Cano (el actor Miguel Hermoso) en el rodaje del biopic de Rocío Jurado con Susana Córdoba. / EUROPA PRESS / Europa Press

Días después de la grabación de la boda de Rocío y Pedro Carrasco -interpretados por Carmen Raigón y Martiño Rivas- en el Santuario de la Virgen de Regla de Chipiona, las calles del pueblo gaditano han vuelto a convertirse en un gran plató al aire libre para acoger el rodaje de la primera escena de Ortega Cano en el proyecto que, producido por Boomerang para TVE, cuenta con la participación y asesoramiento de Rocío Carrasco.

Tal y como se venía diciendo desde este fin de semana, es el actor Miguel Hermoso el que se meterá en la piel del diestro de Cartagena. Perfectamente caracterizado con el pelo engominado, un intenso bronceado, y un look compuesto por pantalón blanco y polo marinero a rayas azul marino y blancas, en la secuencia se ve cómo el padre de Gloria Camila abandona la playa de Chipiona camino del coche con un rostro serio y malhumorado mientras Rocío -es Susana Córdoba la que da vida a la cantante de 'Como yo te amo' en su edad adulta- se queda en el paseo marítimo posando con una sonrisa.

Y una vez más ha impactado el impresionante parecido de la actriz con 'La más grande', recreando a la perfección su icónica melena anaranjada con tupé y luciendo un estilismo a juego con el de su marido: pantalón de rayas verticales también en azul y blanco, top azul de manga francesa y maxi gafas de sol blancas.