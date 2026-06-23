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Pablo Urdangarín se sincera sobre su relación con el novio de Victoria Federica, Jorge Navalpotro
El nieto de los reyes eméritos se pronuncia por primera vez sobre la pareja de su prima Victoria Federica, Jorge Navalpotro, asegurando que se llevan bien.
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Después de su encuentro con el Papa León XIV durante su histórica visita a Madrid en una audiencia privada con el Santo Padre en compañía de su abuela la reina Sofía, su madre la infanta Cristina, su tía la infanta Elena, su hermano Miguel y Victoria Federica, Pablo Urdangarín ha reaparecido en Barcelona y, con la educación que le caracteriza ha revelado cómo fue conocer al Pontífice: "Muy emotivo, estuvo muy bien" ha confesado con una sonrisa.
Y aunque no ha querido confirmar si se desplazará en algún momento a Sanxenxo para ver al Rey Juan Carlos aprovechando que su abuelo pasará varias semanas lejos de Abu Dabi -en las que estableciendo su base en la casa de su amigo Pedro Campos viajará a Ginebra para participar en la prueba del Campeonato de Europa que 'El Bribón' disputará entre el 13 y el 24 de julio en el Lago Leman- sí se ha pronunciado por primera vez sobre el novio de su prima, Jorge Navalpotro, que se ha integrado a la perfección en la familia del Rey Felipe VI: "Nos llevamos bien con él. No sé qué quieres que te diga. Ya está, por favor, que estamos aquí en medio de la calle y me da un poco de vergüenza" ha pedido visiblemente nervioso.
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