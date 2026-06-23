Pablo Urdangarín se sincera sobre su relación con el novio de Victoria Federica, Jorge Navalpotro

Después de su encuentro con el Papa León XIV durante su histórica visita a Madrid en una audiencia privada con el Santo Padre en compañía de su abuela la reina Sofía, su madre la infanta Cristina, su tía la infanta Elena, su hermano Miguel y Victoria Federica, Pablo Urdangarín ha reaparecido en Barcelona y, con la educación que le caracteriza ha revelado cómo fue conocer al Pontífice: "Muy emotivo, estuvo muy bien" ha confesado con una sonrisa.

Y aunque no ha querido confirmar si se desplazará en algún momento a Sanxenxo para ver al Rey Juan Carlos aprovechando que su abuelo pasará varias semanas lejos de Abu Dabi -en las que estableciendo su base en la casa de su amigo Pedro Campos viajará a Ginebra para participar en la prueba del Campeonato de Europa que 'El Bribón' disputará entre el 13 y el 24 de julio en el Lago Leman- sí se ha pronunciado por primera vez sobre el novio de su prima, Jorge Navalpotro, que se ha integrado a la perfección en la familia del Rey Felipe VI: "Nos llevamos bien con él. No sé qué quieres que te diga. Ya está, por favor, que estamos aquí en medio de la calle y me da un poco de vergüenza" ha pedido visiblemente nervioso.