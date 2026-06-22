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El 'youtuber' Nil Ojeda se alía con Starbucks para atraer a la generación Z con el ajedrez
Como incentivo, la colaboración incluye un 'drop' (lanzamiento exclusivo) de edición limitada de 30 tableros de ajedrez fabricados en España con acabados de diseño y maletín de piel
La cadena de cafeterías Starbucks, en colaboración con MilfShakes -la firma impulsada por el creador de contenido Nil Ojeda-, pondrá en marcha a partir del próximo 24 de junio una campaña de activación experiencial en seis ciudades españolas (Barcelona, València, Zaragoza, A Coruña, Sevilla y Madrid) con el objetivo de fomentar el ocio presencial y la desconexión digital entre el público de la Generación Z a través del ajedrez.
Según han informado ambas compañías en un comunicado, la iniciativa, bautizada bajo el lema 'Play to Lose. It's part of the game', busca posicionar los establecimientos de la multinacional como espacios de interacción social frente al consumo de pantallas.
La propuesta se fundamenta en datos de mercado que indican que el 58% de los jóvenes de la 'Gen Z' muestra interés por nuevas formas de socialización física y un 52% manifiesta el deseo de desconectar del entorno digital.
La activación arrancará el miércoles 24 de junio en Barcelona y continuará su ruta por València (25 de junio), Zaragoza (26 de junio), A Coruña (1 de julio), Sevilla (2 de julio), para finalizar en Madrid el viernes 3 de julio.
En cada jornada, que se desarrollará entre las 14:00 y las 21:00 horas, tres jugadores expertos de MilfShakes --denominados 'hombres de rojo'-- disputarán partidas rápidas de un máximo de 15 minutos contra los clientes que realicen una consumición en la tienda.
Como incentivo, la colaboración incluye un 'drop' (lanzamiento exclusivo) de edición limitada de 30 tableros de ajedrez fabricados en España con acabados de diseño y maletín de piel.
La compañía ha precisado que estos artículos no estarán a la venta y únicamente podrán ser obtenidos por aquellos usuarios que logren vencer a los expertos en las partidas presenciales. Asimismo, la campaña se complementará con un minijuego preparatorio en formato web.
Con esta estrategia, Starbucks busca reforzar su concepto corporativo de "tercer lugar" -un espacio de encuentro intermedio entre el hogar y el entorno laboral- adaptándolo a las nuevas tendencias de consumo de los jóvenes, quienes demandan un retorno hacia actividades analógicas, clubes de lectura o juegos de mesa compartidos.
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