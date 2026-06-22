'Ay, cari, si yo te cuento...': la respuesta de Rosalía a una fan tras leer la frase escrita en una pancarta en pleno concierto

La historia entre la cantante catalana Rosalía y el también cantante puertorriqueño Rauw Alejandro duró cerca de tres años. Se conocieron en 2019, y oficializaron su noviazgo en 2021. En 2023 se comprometieron, pero anunciaron su separación por sorpresa de muchos fans en verano de ese mismo año.

Con esto, 'La Perla', una de las canciones más exitosas del último álbum 'Lux' de la artista, retrata a un exnovio que la engañaba con otras, por lo que muchos seguidores de la catalana consideran que los dardos de Rosalía en dicho tema están dedicados a Rauw.

La cantante no ha hablado demasiado sobre la relación desde su ruptura, pero sí que ha confesado que ha perdido la fe en la masculinidad a ritmo de vals.

'La Perla'

La canción ha llegado a los escenarios más de medio año después del lanzamiento de su álbum, con la gira 'Lux', el cuarto tour de conciertos de Rosalía, que esta vez comenzó en marzo de 2026 y se alargará hasta el próximo mes de septiembre en Miami (Florida, Estados Unidos).

Este sábado 20, la artista catalana ha llegado hasta el United Centre de Chicago (Illinois, EEUU), donde se ha vuelto a ver sorprendida por una pancarta entre el público. Esta vez, el mensaje no ha sido ningún descubrimiento científico, sino que hacía referencia, precisamente, a 'La Perla'.

"¡Es un boricua!"

Una chica enseñaba un pañuelo en el que se podía leer la frase "Casi me caso con una perla". Rosalía, sentada en el piano, lo vio y contestó: "Ay, cari, si yo te cuento...", respuesta que causó risas entre el público.

Seguidamente, la cantante se interesó por la historia de su fan, diciéndole que "me encantaría conocer tu historia". Entre el público, la fan gritó: "¡Es un boricua!", un gentilicio coloquial y cultural utilizado para referirse a una persona originaria de Puerto Rico.

"Espera, ¿acabas de decir lo que pienso que has dicho? ¡Ella ha dicho que es un boricua!", comentaba la artista, mientras se llevaba las manos a la cabeza. Este dato provocó aún más interés por parte de Rosalía, que le preguntó a su fan si posteriormente se había casado con alguien más, a lo que ella le respondió con una negativa.

Una dedicatoria

Además, la artista también comentó la vestimenta de la fan: "Vas vestida como una novia", y la seguidora le contestó: "Para ti", un comentario que le sacó una sonrisa a Rosalía.

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La fan se presentó como Gabriela y dijo que venía desde Madrid para poder conocer a la cantante. Y antes de cantar la siguiente canción, 'Sauvignon blanc', la artista le dedicó unas palabras a Gabriela: "Espero que encuentres en el futuro a alguien, si así lo deseas, que no sea una perla y con quien tengas la oportunidad de compartir tu corazón de verdad".