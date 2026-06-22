Adiós a la 'influencer' Carly Douglas de manera fulminante: "Estamos devastados"

El mundo de las redes está de luto tras conocerse la muerte de la 'influencer' Carly Douglas a los 36 años. La familia se encargó de anunciar la noticia el pasado miércoles, 17 de junio, a través de un comunicado en Instagram: "Carly Faye Douglas alcanzó la gloria plena en su lugar de descanso eterno", "Se encontró cara a cara con su creador y salvador y sus brazos están llenos de sus dos bebés celestiales".

Una batalla contra el cáncer

El pasado mes de marzo, a Carly se le diagnosticó un cáncer de estómago estadio 4, la fase más avanzada de la enfermedad, también conocida como cáncer metastásico. Tras acudir a urgencias por un fuerte dolor y una grave distensión abdominal -que atribuyó a una simple obstrucción abdominal-, un escáner y una posterior endoscopia revelaron la existencia de un tumor sangrante en el estómago que ya se había extendido.

Según cuenta la familia, Carly nunca perdió la esperanza: "Luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza [...]. Era la alegría personificada, un rayo de sol puro. Parecía que su sonrisa estaba permanentemente grabada en su rostro". Durante los últimos meses, mostró su delicado estado de salud y sus procesos de quimioterapia a través de algunas publicaciones.

Esposa y madre de tres hijos

La 'influencer' estaba casada y tenía tres hijos: River, Faye y Townes. Quienes seguían sus publicaciones eran testigos de los momentos familiares que compartía, reflejo de una vida muy hogareña. De hecho, cuando Carly recibió la mala noticia, publicó un vídeo conmovedor, grabado desde el hospital, en el que reconoció estar viviendo una "pesadilla", especialmente por su faceta como madre.

"Creo que he pasado por todas las etapas posibles del duelo, pero algo que nunca me ha abandonado es una abrumadora sensación de paz de que voy a estar bien y de que voy a luchar. Tengo que luchar por mis hijos y por tanta gente que amo. Solo sé que el Señor me sostendrá en cada paso del camino. Soy muy afortunada y estoy muy agradecida por el entorno que tengo. Voy a vencer esto", expresó mientras escribía en su diario.

Despedida

En el texto de despedida, sus allegados han reconocido su entrega absoluta a la maternidad: "Carly cuidaba a sus hijos y saboreaba cada momento con ellos, empapándose hasta la última gota de sus risitas y abrazos hasta el final". Asimismo, han destacado el amor hacia su esposo David, "su mejor amigo, su media naranja, el hombre a quien no podía esperar a ver cruzar la puerta cada noche. Su amor era profundo y amplio, e impregnaba cada rincón de sus vidas y de su hogar".

Una gran pérdida para sus seguidores

Carly Douglas era una 'influencer' de 'fitness' californiana (Estados Unidos). En sus plataformas no solo compartía rutinas de vida saludable, sino también detalles sobre la crianza de sus hijos y mensajes inspiradores que han llegado a muchas personas. Contaba con 141.000 seguidores en Instagram, por lo que sus publicaciones se han llenado de condolencias: "Envío muchísimo amor y oraciones a tu familia y a todos cuyas vidas tocaste. Tu luz seguirá brillando a través de las innumerables personas que inspiraste".

El vacío que deja Carly es inmenso. Así lo han expresado sus seres queridos, concluyendo el mensaje de Instagram, con una mezcla de tristeza y serenidad: "Estamos devastados por su ausencia aquí, sin ella. El vacío que Carly ha dejado en las vidas de su familia y amigos jamás se llenará. Pero no lloramos su pérdida sin esperanza. Sabemos que ella está íntegra, completa y es la versión más alegre y radiante de sí misma. Más que nada, Carly querría que todos los que lean esto busquen a Dios y la paz eterna que ella ahora tiene. Carly Faye Douglas está en casa".