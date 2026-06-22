Ana Mena y Óscar Casas rompen tras casi 2 años de relación: "Esto se sabía que iba a durar un telediario"

Una de las parejas españolas más famosas de 2026 ha puesto fin a su relación: Ana Mena y Óscar Casas han decido romper después de casi dos años de noviazgo.

La noticia ha caído como un balde de agua fría para sus seguidores, después de que el periodista Javi Hoyos lo haya anunciado a través de sus redes sociales: "He podido hablar con su entorno más cercano y la ruptura es oficial".

De las pantallas a la realidad

"Esta noticia me duele mucho darla porque les queremos mucho, les admiramos mucho, nos encantan como pareja", ha empezado diciendo Hoyos en su perfil de Instagram. Y es que solo hay dos cosas que deleitan más que una celebridad: dos celebridades juntas.

La cantante malagueña y el actor catalán se conocieron en 2024, durante el rodaje de la película 'Ídolos', y desde entonces se hicieron inseparables.

Al menos así es cómo lo relataron este pasado enero, cuando asistieron a 'El Hormiguero' para promocionar la película. "No sé que más quería que hiciera", dijo él, refiriéndose a cómo intentaba conquistarla cuando empezaron, a lo que Ana respondió entre risas: "Pues yo no me daba cuenta de nada".

Romántico tour por Roma

Según contaron, durante una fiesta en Italia, ella le hizo un 'tour' por Roma, lanzaron una moneda en la Fontana di Trevi y luego se dieron su primer beso en la ciudad de Pesaro, dando inicio a su relación.

"De mutuo acuerdo"

A pesar de la historia romántica que han protagonizado, parece ser que ambos han decidido separar sus caminos hace un mes. "Me trasladan que ni hay terceras personas ni nada raro, que ha sido una ruptura de mutuo acuerdo y que se quieren mucho", cuenta Hoyos.

Aun con todo, el periodista mantiene la esperanza: "Nunca sabemos. O sea, lo hemos vivido en otras ocasiones. Se han acabado historias y con el tiempo se han retomado, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura".

Esta declaración ha provocado múltiples reacciones en las redes, desde tristeza y aceptación hasta incredulidad e indiferencia: "Me encantaba esta pareja, jooo", "es todo muy Aitana y Miguel Bernardeau", "esto se sabía que iba a durar un telediario", "fin del contrato de promoción", "la maldición de los Casas"...

Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, el hermano mayor de Óscar, Mario, también ha tenido relaciones con sus coprotagonistas que han terminado de forma similar.

En el pico de sus carreras

Ana saltó al estrellato en 2010 tras ganar el concurso 'My Camp Rock 2' de Disney Channel. Sin embargo, desde pequeña, ya era conocida en el mundo artístico por ganar los Premios Veo Veo en 2006 y participar en 'Marisol, la película' en 2009.

Ahora ha dado un giro internacional a su carrera musical, al firmar un nuevo contrato con la discográfica WK Entertainment. Además, ha regresado a la actuación para la segunda temporada de la serie 'Furia' y, hace seis días, el 16 de junio, lanzó su tema 'Pa ti toa', junto a Lola Índigo.

Óscar, en cambio, se dio a conocer como actor infantil participando en varios anuncios y series, aunque su consagración definitiva como estrella llegó en 2019 con la serie 'Instinto'.

Como recuerda Hoyos, recientemente "ha terminado el rodaje de la película que está haciendo junto a su hermano, Mario Casas, 'A puño descubierto'", que se estrenará en 2027 y los mostrará en pantalla otra vez como hermanos.