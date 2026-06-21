Dabiz Muñoz (46 años): "Desayuno un poco de fruta con yogur y frutos secos y a Cristina le hago fruta o tostadas"

Pese a ser uno de los cocineros más prestigiosos del mundo, Dabiz Muñoz no apuesta por desayunos elaborados ni abundantes. De hecho, su primera comida del día está formada por apenas tres alimentos, y los expertos coinciden: tiene muchos beneficios.

Así es el desayuno perfecto del cocinero Dabiz Muñoz

En primer lugar, es importante aclarar que Dabiz apuesta por desayunos sencillos para comenzar el día; es decir, deja de lado toda posible abundancia para en su lugar arrancar con una combinación en la que priman alimentos sanos y ligeros.

De este modo, el cocinero señala que sus desayunos generalmente cuentan con fruta, yogur y algunos frutos secos. Algo sencillo y al alcance de todo el mundo. Y varios expertos coinciden en que la propuesta de Muñoz tiene muchos beneficios interesantes para el cuerpo.

Según se especifica, dicho desayuno es alto en fibra y vitaminas gracias a la fruta, además de que cuenta con proteínas y calcio gracias al yogur. Y por si todo eso fuera poco, los frutos secos proporcionan grasas saludables y un efecto saciante.

Y ahí está la clave: los expertos coinciden en que el desayuno que propone Dabiz Muñoz tiene un equilibrio perfecto ya que no incluye productos ultraprocesados de ningún tipo y además combina distintos grupos de nutrientes esenciales en el día a día.

Lógicamente, hay que tener en cuenta que si bien el desayuno propuesto por el cocinero se ve como equilibrado y muy beneficioso, puede no ser la mejor opción para todas las personas; intolerancias y demás acaban forzando en muchas ocasiones a descartar ciertos grupos de alimentos.

Sin embargo, la idea relevante prevalece: en el desayuno, lo más importante es hallar ese punto intermedio entre una alimentación sana y un efecto saciante que sirva para hacer que el cuerpo se mantenga activo durante las horas por venir.

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El ejemplo de Dabiz Muñoz demuestra que un desayuno saludable no debe necesariamente ser complicado. A veces, basta con combinar alimentos sencillos que aporten proteínas, fibra y grasas saludables para empezar el día con energía.