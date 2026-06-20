El vídeo de Sebastian Yatra celebrando la victoria de Colombia en el Mundial que se ha vuelto viral en redes: "Se la sabe, se la sabe"

Sebastián Yatra se ha convertido en protagonista inesperado de las redes sociales tras la victoria de la selección colombiana en el Mundial 2026. El artista celebró el triunfo de su país de una forma tan espontánea como llamativa: cantando a pleno pulmón 'Superestrella', uno de los temas más populares de Aitana, su expareja.

La pasada madrugada del jueves, día 18 de junio, se enfrentaron la selección de Colombia contra Uzbekistán en el último partido de la primera jornada de la Copa del Mundo. En el partido, la selección colombiana dejó una gran sensación de superioridad y consiguió hacerse con la victoria por 3-1 frente a los uzbecos en el mítico Estadio Azteca en Ciudad de México.

Luis Díaz protagonista

El principal protagonista de la noche fue, como era de esperar, Luis Díaz, que consiguió anotar un tanto y asistir otro para asegurar la victoria a la selección cafetera. Aun así, durante la celebración de esta importante victoria apareció otro protagonista inesperado: Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra es un cantante y compositor colombiano nacido en 1994, conocido por su estilo pop latino y baladas románticas. Dio el salto a la fama con éxitos como 'Traicionera' y ha consolidado su carrera internacional con canciones como 'Dos Oruguitas', que aparece en la película Encanto y fue nominada a Mejor Canción Original en los premios Óscar. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos, como el Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop.

Relación de Sebastián Yatra con Aitana

Este reconocido cantante, aparte de sus éxitos profesionales, también es muy reconocido por haber tenido una relación, con muchas idas y venidas, con la cantante española Aitana. Ellos dos se conocieron por primera vez cuando Aitana estaba participando en Operación Triunfo y Yatra fue al programa a cantar. Desde entonces forjaron una amistad que terminó derivando en una relación amorosa que duró aproximadamente un año.

Desde su ruptura en 2024, cada uno ha seguido con su vida. Aitana, actualmente, tiene otra pareja, concretamente el youtuber 'Yosoyplex'. Por otro lado, Sebastián Yatra está soltero y se encuentra en México, donde su selección está disputando el Mundial.

Vídeo viral de Yatra cantando 'Superestrella'

Aunque hace casi dos años de la ruptura de Yatra con Aitana, parece que el cantante se ha acordado de ella en la celebración de la victoria de su selección. El cantante ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que está celebrando la victoria de Colombia junto a varios amigos dentro de un coche mientras canta a todo pulmón la canción 'Superestrella' de su expareja Aitana.

Esta situación ha hecho saltar las alarmas en las redes sociales, ya que parece que el cantante se sabe muy bien la letra de la canción y se le ve cantándola de manera muy apasionada. Además, se puede escuchar a uno de sus amigos reclacando: "Se la sabe, se la sabe". El vídeo en las 24 primeras horas ha conseguido medio millón de visualizaciones, 60.000 likes y más de 2.000 comentarios.

Humor y gente muy ofendida

Hay mucha gente que se ha tomado con humor el vídeo dejando comentarios como: "Todos nos arrepentimos al despertar de lo que subimos borrachos en la noche". También ha habido gente recordándole que suba un vídeo cantando una canción de Tini, cantante argentina con la que tuvo una relación en 2020.

Aun así, la mayor parte de comentarios del vídeo son de gente enfadada que se ha tomado esto como una provocación o incluso como una señal de que el cantante no ha superado a su expareja: "supérala", "Que pena que tenga que hacer estas cosas para que hablen de él" o "te entiendo, yo tampoco superaría nunca a Aitana".

Actualmente, ni Aitana, ni 'Yosoyplex' ni el propio cantante colombiano han dejado ninguna declaración al respecto del vídeo ni han comentado nada.