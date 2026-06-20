Competición nacional
Uno de los mejores barberos de España es catalán: gana dos de los premios más prestigiosos en el mundo de la barbería
El profesional ha ganado dos de los diez premios posibles de la Barber League
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Este año 2026 se ha celebrado la tercera edición de la primera y única liga profesional de barbero de España. La Barber League nació dentro del ecosistema de la plataforma SoyBarbudo y reúne profesionales y jóvenes promesas del sector para evaluar su técnica y creatividad.
El pasado sábado 6 de junio, esta competición nacional celebró la final en el centro de negocios de Zaragoza (WTC, por sus siglas en inglés) y otorgó diferentes premios en categorías como profesionales de élite, revelación o jóvenes promesas, y una novedad llamada Booksy Fast Fade.
La fase final
De hecho, es así como se conoce ahora este certamen, la Booksy Barber League. La Fast Fade es una prueba para realizar un 'fade' en 15 minutos. El 'fade' es un tipo de corte de pelo que consiste en hacer un degradado en los laterales y la parte trasera de la cabeza, pasando de más corto a más largo de forma progresiva.
Tras varias fases previas, 40 finalistas consiguieron su pase a la final, etapa de la competición en que cada profesional tiene la oportunidad de mostrar su identidad creativa, ya que el corte era de estilo libre sin normas.
En Cambrils
Javier Torrente ha sido el único, junto a Mario Castaño, que ha ganado dos premios de dos categorías diferentes: el Mejor afeitado y el Mejor corte clásico.
Este profesional de la barbería es de Cambrils (Baix Camp, Tarragona) y un referente en este sector. Tiene más de tres décadas de experiencia y está especializado en corte a tijera y de tendencia. Torrente es el propietario de Javi Torrente Barbers, y también fue el Campeón de España en la competición de la Organización Nacional de Belleza, Arte y Competición (ONB) de 2024.
Izan Torrente, al que algunos medios ligan familiarmente a Javier, también ha conseguido su galardón: se ha coronado como el Mejor Barbero de España.
Fuentes
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