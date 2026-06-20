María Jesús y su acordeón: ¿qué fue de ella?

Justo hace un mes que las residencias de Madrid recibían con los brazos abiertos a aquella mujer conocida por su acordeón. Como ya ha adelantado EL PERIÓDICO hace unos días, María Jesús y su acordeón ha cambiado los grandes escenarios por los centros sociosanitarios.

La artista extremeña ha hecho una gira por las residencias de mayores de Madrid y Navarra, una iniciativa con la que buscaba acercar la música a personas mayores y combatir la soledad a través de canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Durante las actuaciones, los residentes cantaron sus canciones más conocidas, una iniciativa que superó las expectativas de la propia María Jesús: "Hay que ver cómo las cantan, cómo las corean... se las conocían todas". En total, el proyecto ha llegado a miles de personas de más de una veintena de centros.

Pero, ¿quién es esta mujer, uno de los personajes más populares de la música española?

El salto a la fama

María Jesús Grados Ventura, su nombre real, nació en Cáceres (Extremadura) en 1956, aunque pasó gran parte de su infancia y juventud en la ciudad de València. Desde pequeña mostró aptitudes musicales y comenzó a tocar el acordeón siendo apenas una niña.

Sus primeras actuaciones fueron junto a su padre en distintos locales de la costa valenciana. Sin embargo, su gran salto llegó en 1981, con la icónica canción 'El baile de los pajaritos', que se acabó convirtiendo en uno de los mayores fenómenos populares de la música española.

El tema convirtió a María Jesús en una de las artistas más reconocidas de los años 80, llegando a tal éxito que la artista protagonizó la película 'Los pajaritos' en 1983. A partir de entonces, Grados desarrolló una carrera sobre los escenarios y grabó decenas de discos, siendo uno de los rostros más reconocidos de la televisión y fiestas populares de todo el país.

De la política a la discreción

Su trayectoria, no obstante, no se limitó al mundo de la música. Durante unos años mantuvo una estrecha relación con la ciudad alicantina de Benidorm y el resto de la comarca de Marina Baixa, donde desarrolló buena parte de su actividad profesional.

Esta vinculación la llevó a la política municipal y en 2003 se incorporó a las listas del Partido Popular en La Nucía, donde fue elegida concejala. Durante aquellos años, María Jesús participó en la gestión municipal y en la vida pública local, demostrando un perfil muy distinto al que había popularizado en televisión.

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En los últimos años, la cantante decidió apartarse parcialmente del foco mediático tras finalizar su etapa como política, para dedicarse al cuidado de su madre. Ahora, a los 70 años, María Jesús y su acordeón vuelve a encontrarse con el público desde un lugar más discreto, como son las residencias que aún recuerdan sus canciones.