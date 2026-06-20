¿Existió alguna vez la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo?

Un tuit a deshora Queda mucho Mundial, pero la primera jornada dejó un titular claro: cuando el torneo se presentaba como la última oportunidad de disfrutar un cara a cara entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ese enfoque no era correcto. Messi mostró contra Argelia que sigue compitiendo con los mejores jugadores del mundo –con Mbappé, con Kane, con Haaland, con las estrellas españolas si despiertan hoy por fin–, pero Cristiano casi no tocó el balón. Tienen 39 y 41 años respectivamente, pero solo aparenta su edad el delantero portugués, porque al argentino le bastó un partido para colocarse como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. En las redes sociales menudearon los comentarios sobre el abismo entre ambos, hasta el punto de que algunos se preguntaron si realmente existió alguna vez esa rivalidad, si Messi y Cristiano estuvieron a una altura parecida, o todo fue un invento de la prensa madridista para vender más diarios, o de vete a saber quién. Lo que está claro tras la primera jornada es que los que defienden que sí están o estuvieron al mismo nivel, o incluso que Cristiano fue mejor que Messi, lo tienen ahora bastante más difícil. "Hace ya mucho tiempo que la cosa está clarísima (y no negaré que me da cierta paz). Pero en ningún momento ha sido una rivalidad real, en ningún aspecto. Cristiano Ronaldo es a Messi lo que Hugo Sánchez era a Maradona", sostenía en X @massanagranaire. Pocas horas antes de que Messi marcara tres goles contra Argelia, uno de esos defensores de Cristiano, el usuario de X@NoodleHairCR7, escribió: "Lionel Messi y Guillermo Ochoa son los únicos dos jugadores en la historia en jugar seis Copas del Mundo y anotar cero 'hattricks'". No pudo ser más desafortunado el chiste, como le recordaron en los comentarios. "Este es el tuit peor envejecido de todos los tiempos", escribió @coolmonothiest.

Leo Messi celebra el primero de sus tres goles ante Argelia. / ROBERTO SCHMIDT / AFP

Cara y cruz en las apuestas El partido de España contra Cabo Verde fue decepcionante. Y no solo para los españoles, sino también para algunos apostantes. Uno de ellos se hizo famoso tras el empate a cero del lunes: aprovechando que las predicciones unánimes apuntaban a una victoria fácil de España –y, por tanto, no se pagaba mucho dinero por ella–, apostó una gran cantidad de dinero, un millón de dólares, para ganar 85.000. Pero, como bien sabe todo el que participa en los juegos de azar, en esta vida no se puede predecir el futuro y las sorpresas están a la vuelta de cada esquina. Como resultado, ese misterioso apostante perdió su millón. En Polymarket, la plataforma de "predicciones" de moda, sucedió lo contrario. Pese a que se calculaba que solo había un 9% de opciones de que España no ganara su partido, un insensato –más bien un visionario, visto el resultado– bajo el alias de «fishalive» apostó 400.000 dólares al empato o la victoria de Cabo Verde. Se llevó más de 4,7 millones de dólares como premio a su osadía. Aunque no participó en apuestas, el otro gran ganador del partido fue el portero de Cabo Verde. Josimar José Évora Dias, ahora universalmente conocido como Vozinha, hizo un partidazo y evitó la derrota de su selección. En las redes sociales corrieron numerosos rumores tras su gesta: se dijo que es electricista de profesión o que Cabo Verde lo reclutó a través de una búsqueda por la plataforma de empleo Linkedin. Lo que sí es cierto es que Vozinha, que tiene 40 años, juega en un equipo de la Segunda División de Portugal. Y también que ha experimentado un crecimiento espectacular de su popularidad, hasta el punto de que ha pasado desde el lunes desde unos pocos miles de seguidores en Instagram hasta superar los 14 millones, muchos más que algunas de las estrellas que participan en el Mundial.

Vozinha realiza una parada durante el España-Cabo Verde. / JUSTIN SETTERFIELD / Getty Images via AFP

Cucurella ayer y hoy Con respecto al partido de España, también se habló mucho en las redes sociales de la actuación de Marc Cucurella. Sobre todo porque un día antes de que la selección debutara en la competición se anunció por sorpresa que el hasta ahora lateral izquierdo del Chelsea será después del verano jugador del Real Madrid. Hubo comentarios para todos los gustos, pero destacaron dos líneas de argumentación: la primera, que el Madrid lo había fichado para tener al menos un jugador entre los convocados por Luis de la Fuente; la segunda, que fue el mejor de España contra Cabo Verde. Pero tras el estupor inicial se impuso bucear en los tuits del pasado de Cucurella. Siendo como es canterano del Barça –aunque antes de eso estuvo en el Espanyol–, no costó encontrar mensajes que ahora el jugador seguramente no querría haber escrito. "Muy feliz de renovar en este gran club!!! Siempre he querido seguir creciendo aqui!!!!. FORÇA BARÇA!!!", dijo el 7 de julio de 2017, tras firmar su contrato con el Barcelona. "¡Un sueño hecho realidad! Muy feliz por debutar con el mejor equipo del mundo y por la victoria!!! VISCA EL BARÇA!!!", escribió el 25 de octubre de 2017, el día que jugó por primera vez con el primer equipo azulgrana. La publicación ha sido retuiteada más de 3.000 veces, la mayoría de ellas en los últimos días. También hay mensajes en los que Cucurella dice preferir a Xabi Alonso que a José Mourinho, que ahora será su entrenador. El futbolista resumió la situación en una rueda de prensa el pasado miércoles. "Estoy muy agradecido a todo lo que me han dado en la cantera el FC Barcelona, pero cuando un equipo como el Real Madrid te dice que te quiere es muy difícil rechazarlo, y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno", dijo para salir al paso de las críticas.