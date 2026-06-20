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El abuelo de Ferran Torres, sin filtros sobre su nieto y la selección: "A mí no me gusta el Barça, prefiero que esté en el Levante"

"El otro día daban lástima todos", dejó caer el abuelo, que tampoco es demasiado optimista respecto al partido de España contra Arabia Saudí

Ferran Torres

Ferran Torres / EFE/ Lavandeira Jr

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La selección española no puede fallar este domingo ante Arabia Saudí (18 horas) tras el empate en el partido inaugural ante la debutante Cabo Verde, incapaz la selección de marcar un gol. Es por ello que el seleccionador Luis de la Fuente ha avanzado que habrá cambios de cara al segundo encuentro, provocando una enorme expectación en el vestuario del combinado nacional.

A quién tampoco convenció demasiado la selección, más si cabe dadas las expectativas generadas por la actual campeona de Europa, es al abuelo de Ferran Torres. El de Foios, municipio valenciano, no se mordió la lengua ante las preguntas de un reportero de RTVE.

"El otro día daban lástima todos", exponía el abuelo, que tampoco lo ve claro frente a los saudíes. "Si Arabia hace lo mismo, tirarse atrás, van a hacer lo mismo; el ridículo", sentenciaba. Aún así, se atrevió con un pronóstico — "me han obligado a decirlo, cuidado", advertía —, un 1-0 con gol de su Ferran Torres, aunque dejando caer que no tiene nada claro ni la victoria de España ni el gol de su nieto.

"No me gusta el Barcelona"

Al abuelo no le termina de convencer que su familiar juegue en el FC Barcelona. El delantero valenciano llegó al club azulgrana en 2021 procedente del Manchester City y el Barça pagó 55 millones más variables al conjunto inglés.

"No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante, más claro agua", decía el abuelo. Cabe recordar que Ferran Torres es canterano del Valencia, club por el que fichó a los seis años y que abandonó en 2020 para irse al City de Guardiola cuando estaba completamente consolidado en el primer equipo.

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El abuelo de Ferran reconoció también que no está demasiado emocionado por verle en una cita tan importante como es un mundial. Eso sí, su mujer y abuela de Ferran es todo lo contrario. "Mi mujer tiene una vela y la Mare de Déu del Patrocini allí encendida", revela. La Mare de Déu del Patrocini es la patrona del municipio de Foios.

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