Irene Rosales ya no llora, Irene Rosales factura

Irene Rosales acaba de hacer una de las mejores jugadas de imagen que hemos visto este año. Y, curiosamente, quien más publicidad le ha hecho ha sido el propio Kiko Rivera. Todo empezaba con una lona de ella con unos frutos secos en pleno centro de Madrid que decía: “Un mix con un mal Kiko es un mal mix.” Un juego de palabras muy sencillo, pero tremendamente efectivo. No hacía falta explicar nada porque todo el mundo entendía la referencia. La creatividad de esta campaña corría a cargo de Fuego Camina Conmigo y hay que reconocerles el mérito. Han conseguido que la campaña deje de ser un anuncio para convertirse en tema de conversación. No solo se ha viralizado en redes sociales sino que ha saltado a los programas de televisión y ha ocupado titulares en todos los medios. Hasta aquí, todo bien.

El problema llega cuando Kiko Rivera decide responder. En vez de quitarle importancia o simplemente reírse, hace exactamente lo contrario. Primero, muy ofendido, publicó un comunicado calificando la campaña de “patética” y matizando que todo lo que tiene su ex es precisamente por haberse “comido un Kiko”. Quizás Kiko ha olvidado que él tampoco sería un personaje si no fuera hijo de Isabel Pantoja y Paquirri. Ellos eran los artistas, él no. Reprocharle a Irene que parte de su popularidad venga de una relación con él cuando él lleva viviendo toda la vida del apellido que ha heredado es, cuanto menos, bastante contradictorio. Pero es que no se quedó ahí. Días después los periodistas le preguntan por la calle y vuelve a la carga. Dice que está estudiando emprender acciones legales y remata intentando desacreditar a Irene con un: “La mente no le da para más.” La historia de siempre. En el sistema del cuñadismo, cuando una mujer les lleva la contraria, o está loca o es tonta.

Para quienes estamos en la prensa del corazón desde hace años, sabemos perfectamente que el problema de todo esto no es el chiste. El problema es quién lo protagoniza. Las Mamarazzis tenemos claro que Kiko habría preferido que Irene Rosales se hubiera quedado como tantas otras exparejas de famosos: aparcada en un segundo plano, sin demasiado protagonismo, a poder ser soltera y siendo simplemente “la ex de…”. Y eso no ha pasado. Además, ha conseguido protagonismo sin sentarse en un plató a destrozar a nadie. Simplemente haciendo una campaña con mucho sentido del humor.

Durante muchos años las bromas siempre las hacía Kiko Rivera. Pero resulta que ahora Irene también puede bromear sobre él y encima cobrar por ello. No olvidemos que Kiko Rivera nunca ha tenido ningún problema en hablar públicamente de las mujeres que han pasado por su vida y ridiculizarlas. En 2013 se sentó en Sábado Deluxe, recién separado de Jessica Bueno, y soltó frases que hoy siguen resultando bastante desagradables. Dijo literalmente que Jessica ya no le gustaba, que no le gustaba su forma de ser y que se aburría con ella en la cama. Afirmó concretamente que había intentado “enseñarla”, aunque “no era buena alumna”, riendo entre carcajadas. Jessica Bueno reconoció años después que aquellas declaraciones le producían vergüenza y repugnancia. A nosotras también, Jessica.

Y con Irene hizo exactamente lo mismo. Cuando rompieron también habló de su intimidad, llegó a decir que ya no mantenían relaciones sexuales y volvió a menospreciarla públicamente. Y ahí tampoco pasó nada. Cuando las bromitas las hace él, parece que forman parte del espectáculo. Pero cuando la broma la recibe él, entonces hablamos de faltas de respeto, de que se han cruzado todos los límites, de demandas y de pobrecito Kiko. Que nadie se engañe. A Kiko no le ha molestado realmente el anuncio. Lo que le molesta es que Irene no se haya quedado en un rincón llorando después de la separación. Ha rehecho su vida, ha encontrado de nuevo el amor mucho antes de lo que probablemente Kiko esperaba, tiene independencia económica, no se calla y, además, se ha llevado una buena pasta con esta publicidad. Le ha demostrado a Kiko Rivera algo que ya nos enseñó Shakira, que las mujeres ya no lloran. Y que, incluso siendo sus ex, pueden hacer exactamente lo mismo que él ha hecho toda la vida: facturar.